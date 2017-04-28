«Прочь» лидирует по количеству номинаций MTV Movie & TV Awards 2017

MTV объявил названия категорий и имена номинантов на первую в истории премию MTV Movie & TV Awards 2017. На сайте канала уже идёт открытое зрительское голосование. B Pоссии трансляция церемонии состоится в четверг 11 мая в 23:00 по московскому времени эксклюзивно на MTV Россия, озвучивать ее будут телеведущий и актёр дубляжа Евгений Рыбов
и Mария Прокошина
.
Фильм ужасов «Прочь» лидирует по количеству номинаций: он представлен в шести категориях, в том числе в номинациях «Фильм года», «Лучший злодей» и «Лучшая схватка против системы». Исполнитель главной роли Дэниэл Калуя
выдвинут на свою первую крупную премию в США в номинациях «Лучший актёр фильма», «Новое поколение» и «Лучший дуэт» с Лил Ховери
. В числе других работ, лидирующих по количеству номинаций «Красавица и чудовище»
и «Очень странные дела»
с четырьмя номинациями каждая, а также «Атланта»
, «Игра престолов»
, «Скрытые фигуры»
, «Логан»
, «Лунный свет»
и «Это мы»
– с тремя номинациями.
Номинации этого года включают в себя как видоизмененные категории прошлого года, так и совершенно новые. Классические категории, такие как «Лучший поцелуй», «Лучший герой», «Лучший злодей» и многие другие, останутся неизменными. В то же время MTV разрушает границы между кино, телевидением и сериалами, отмечая лучших исполнителей вне зависимости от экрана, на котором они появляются. Кроме того, впервые в истории номинации «Лучший актёр» и «Лучшая актриса» заменены категориями «Лучший актёр фильма» и «Лучший актер сериала», без привязки к полу исполнителя.
Что касается самых знаковых категорий, номинация «Лучшая драка» также подверглась изменениям: теперь она называется «Лучшая схватка против системы», отражая растущую осведомленность аудитории и её активность в связи с широким спектром вопросов социальной справедливости. Кроме того, MTV представляет новые актуальные номинации, в том числе «Лучшая американская история» – эту награду получит шоу или фильм, открыто показывающий Америку во всем её многообразии; «Самая сентиментальная сцена», которая наилучшим образом иллюстрирует эмоциональную связь зрителей с персонажами; «Лучший ведущий», где отдается должное серии персонажей, выступающих сегодня перед молодой аудиторией, а также «Лучший реалити-конкурс» и «Новое поколение». Позднее накануне церемонии будут объявлены дополнительные номинации.
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