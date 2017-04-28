Режиссёр «Первого мстителя» переснимет «Хроники Нарнии»

Режиссёр фильмов «Октябрьское небо» и «Первый мститель» Джо Джонстон
займётся перезапуском «Хроник Нарнии»
. Правообладатели произведений Клайва Льюиса и продюсеры студии TriStar Pictures готовятся к производству картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло»
.
Одноимённая книга, которая легла в основу сюжета, в 1990 году уже вдохновила Алекса Кирби
, снявшего телесериал
для канала BBC.
Главными героями станут Юстэс Вред и новый персонаж по имени Джилл. Вместе они отправятся в Нарнию в поисках похищенного ребёнка Каспиана, ставшего королём.
Первые две
части фильма «Хроники Нарнии» были созданы студией Walt Disney. В итоге киностудия осталась недовольна кассовыми сборами этих фильмов и решила прикрыть проект. Продолжением занялись представители компании 20th Century Fox в 2010 году. Тогда особого успеха кинолента тоже не смогла добиться.
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