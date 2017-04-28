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«Бурановские бабушки» уделывают Саб-Зиро

28 апреля
2017 год

Новости кино >>
28 апреля 2017
На портале YouTube опубликован проморолик к фильму «Смертельная битва», в котором принимают участие «Бурановские бабушки». Видео появилось в Сети вчера и набрало уже более 150 тысяч просмотров. В ролике участницы знаменитого фольклорного коллектива перепели известный саундтрек на народный лад и представили в своей манере главных героев картины — Кано, Рейдена, Лю Кана, Джонни Кейджа, Соню, Скорпиона и Саб-Зиро.



Первый фильм из серии «Смертельная битва» вышел в 1995 году. В его основу легла одноимённая компьютерная игра в жанре файтинг. В 1997 году на экранах появился сиквел - «Смертельная битва 2: Истребление».

Летом 2015 года стало известно, что студия New Line Cinema работает над третьей частью франшизы. СМИ сообщали, что в съёмках готов принять участие Кристофер Ламберт. Сюжет новой ленты по Mortal Kombat не будет связан с двумя предыдущими картинами серии.
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«Бурановские бабушки» уделывают Саб-Зиро фотографии
«Бурановские бабушки» уделывают Саб-Зиро фотографии
«Бурановские бабушки» уделывают Саб-Зиро фотографии
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