Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z»

Режиссёр Дэвид Финчер
может снять продолжение фильма «Война миров Z»
для студий Paramount Pictures и Skydance Production. Сейчас стороны обсуждают условия контракта. Над сценарием сиквела корпели Стивен Найти
и Деннис Келли
(британский сериал «Утопия»
). Съёмки киноленты могут начаться в начале 2018 года
.
В 2016 году американский актёр Брэд Питт
предложил Финчеру снять продолжение картины о зомби-апокалипсисе, на что тот ответил согласием. Позже эти планы изменились, отчасти из-за размолвки Питта и Анджелины Джоли
. Помимо этого, проект изъяли из графика презентаций Paramount Pictures, которую тогда возглавлял Брэд Грэй
.
Джим Янопулос
давно знаком с Финчером, он утверждал съёмки картины «Исчезнувшая»
, когда работал управляющим кинокомпании 20th Century Fox. Режиссёр и Брэд Питт работают вместе с 1999 года, когда на экраны вышел «Бойцовский клуб»
.
Новый руководитель Paramount Джим Янопулос пока не комментирует данную новость.
«Война миров Z», снятая по роману Макса Брукса «Мировая война Z» вышла в прокат в 2013 году. Лента рассказывает о работнике ООН Джерри Лейне, который пытается остановить распространение опасного вируса, грозящего уничтожить население всей планеты. Эта картина пока наиболее прибыльная в карьере Брэда Питта, по оценкам некоторых СМИ.
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