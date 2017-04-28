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Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z»

28 апреля
2017 год

Новости кино >>
28 апреля 2017
Режиссёр Дэвид Финчер может снять продолжение фильма «Война миров Z» для студий Paramount Pictures и Skydance Production. Сейчас стороны обсуждают условия контракта. Над сценарием сиквела корпели Стивен Найти и Деннис Келли (британский сериал «Утопия»). Съёмки киноленты могут начаться в начале 2018 года.

Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z»

В 2016 году американский актёр Брэд Питт предложил Финчеру снять продолжение картины о зомби-апокалипсисе, на что тот ответил согласием. Позже эти планы изменились, отчасти из-за размолвки Питта и Анджелины Джоли. Помимо этого, проект изъяли из графика презентаций Paramount Pictures, которую тогда возглавлял Брэд Грэй.

Джим Янопулос давно знаком с Финчером, он утверждал съёмки картины «Исчезнувшая», когда работал управляющим кинокомпании 20th Century Fox. Режиссёр и Брэд Питт работают вместе с 1999 года, когда на экраны вышел «Бойцовский клуб».

Новый руководитель Paramount Джим Янопулос пока не комментирует данную новость.

«Война миров Z», снятая по роману Макса Брукса «Мировая война Z» вышла в прокат в 2013 году. Лента рассказывает о работнике ООН Джерри Лейне, который пытается остановить распространение опасного вируса, грозящего уничтожить население всей планеты. Эта картина пока наиболее прибыльная в карьере Брэда Питта, по оценкам некоторых СМИ.
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Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z» фотографии
Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z» фотографии
Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z» фотографии
Дэвид Финчер снимет сиквел «Войны миров Z» фотографии
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