Фестиваль «Литература и кино» подвёл итоги

XXIII Российский кинофестиваль «Литература и кино»
, проходивший в Гатчине с 20 по 26 апреля
, подвёл итоги. Гран-при киносмотра получила документальная лента Андрея Осипова «Забытые полёты»
, посвящённая эпохе Серебряного века.
В конкурсе игровых картин победу одержал дебютный фильм Киры Коваленко «Софичка»
, снятый по одноимённому произведению Фазиля Искандера
. Лучшим неигровым фильмом признали «Землю Иосифа» Павла Медведева
, посвящённую музею-квартире поэта Иосифа Бродского. Приз читательского жюри присудили ленте Павла Печёнкина «Пермь-Юрятин. Транзит 1916»
- фильму-исследованию о том, каким увидел губернский город Пермь в первой половине 1916 года 26-летний Борис Пастернак
. Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко получила картина Анны Самойловой «Репортаж из рая»
о «Хехцирских сказках»
и их авторе Александре Лепетухине
.
Лучшим режиссёром признали Сергея Соловьёва
, снявшего «Ке-ды»
по рассказу Андрея Геласимова Paradise found
. Эта же картина стала обладателем Приза жюри за лучшую женскую роль - его присудили Аглае Шиловской
. Несколько призов вручили «Сну обезьяны» Руми Шоазимова
, снятому по рассказу Уильяма Джейкобса «Обезьянья лапка»
: за музыку (Икбол Завкибеков
) и мужскую роль (Баходур Миралибеков
). Андрея Москвина
, оператора фильма «Чистый лист»
(по книге Алексея Голубцова «Письма Гриши»
), отметили за лучшую операторскую работу.
Карен Шахназаров
получил Приз губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного кинематографа. Кроме того, были вручены подарки специальным гостям фестиваля: Лоре Гуэрре
, вдове знаменитого итальянского сценариста Тонино Гуэрры
, и российской актрисе театра и кино Евгении Симоновой
.
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