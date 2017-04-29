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Фестиваль «Литература и кино» подвёл итоги

29 апреля
2017 год

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29 апреля 2017
XXIII Российский кинофестиваль «Литература и кино», проходивший в Гатчине с 20 по 26 апреля, подвёл итоги. Гран-при киносмотра получила документальная лента Андрея Осипова «Забытые полёты», посвящённая эпохе Серебряного века.

Фестиваль «Литература и кино» подвёл итоги

В конкурсе игровых картин победу одержал дебютный фильм Киры Коваленко «Софичка», снятый по одноимённому произведению Фазиля Искандера. Лучшим неигровым фильмом признали «Землю Иосифа» Павла Медведева, посвящённую музею-квартире поэта Иосифа Бродского. Приз читательского жюри присудили ленте Павла Печёнкина «Пермь-Юрятин. Транзит 1916» - фильму-исследованию о том, каким увидел губернский город Пермь в первой половине 1916 года 26-летний Борис Пастернак. Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко получила картина Анны Самойловой «Репортаж из рая» о «Хехцирских сказках» и их авторе Александре Лепетухине.

Лучшим режиссёром признали Сергея Соловьёва, снявшего «Ке-ды» по рассказу Андрея Геласимова Paradise found. Эта же картина стала обладателем Приза жюри за лучшую женскую роль - его присудили Аглае Шиловской. Несколько призов вручили «Сну обезьяны» Руми Шоазимова, снятому по рассказу Уильяма Джейкобса «Обезьянья лапка»: за музыку (Икбол Завкибеков) и мужскую роль (Баходур Миралибеков). Андрея Москвина, оператора фильма «Чистый лист» (по книге Алексея Голубцова «Письма Гриши»), отметили за лучшую операторскую работу.

Карен Шахназаров получил Приз губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного кинематографа. Кроме того, были вручены подарки специальным гостям фестиваля: Лоре Гуэрре, вдове знаменитого итальянского сценариста Тонино Гуэрры, и российской актрисе театра и кино Евгении Симоновой.
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