Вирджиния Эфира сыграет монахиню-лесбиянку в новом фильме Пола Верховена

Пол Верховен
задумал экранизировать книгу историка Джудит Браун «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения»
(Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy), основанную на архивных документах.
Эротическая драма под названием «Благословенная дева»
(Blessed Virgin) поведает о монахине-лесбиянке Бенедетте Карлини, жившей в XVII веке. Сестра Бенедетта была настоятельницей женского монастыря. Она утверждала о своих якобы контактах с Христом, что привело к расследованию церковных властей, которые в конце концов выяснили, что Карлини солгала о своих сверхъестественных видениях, а также уличили её в сексуальной связи с другой настоятельницей монастыря. Бенедетту обвинили в растлении и противоестественных связях, отлучили от католичества и заключили в тюрьму, где она скончалась спустя 40 лет.
Заглавную роль в своём новом фильме Верховен
доверит Вирджинии Эфире
, сыгравшей в его предыдущей картине «Она»
. Адаптирует книгу сценарист Герард Шутман
, а продюсером числится Саид Бен Саид
.
Съёмки «Благословенной девы»
стартуют этой осенью.
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