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Вирджиния Эфира сыграет монахиню-лесбиянку в новом фильме Пола Верховена

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
Пол Верховен задумал экранизировать книгу историка Джудит Браун «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» (Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy), основанную на архивных документах.

Вирджиния Эфира сыграет монахиню-лесбиянку в новом фильме Пола Верховена

Эротическая драма под названием «Благословенная дева» (Blessed Virgin) поведает о монахине-лесбиянке Бенедетте Карлини, жившей в XVII веке. Сестра Бенедетта была настоятельницей женского монастыря. Она утверждала о своих якобы контактах с Христом, что привело к расследованию церковных властей, которые в конце концов выяснили, что Карлини солгала о своих сверхъестественных видениях, а также уличили её в сексуальной связи с другой настоятельницей монастыря. Бенедетту обвинили в растлении и противоестественных связях, отлучили от католичества и заключили в тюрьму, где она скончалась спустя 40 лет.

Заглавную роль в своём новом фильме Верховен доверит Вирджинии Эфире, сыгравшей в его предыдущей картине «Она». Адаптирует книгу сценарист Герард Шутман, а продюсером числится Саид Бен Саид.

Съёмки «Благословенной девы» стартуют этой осенью.
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