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Иван Охлобыстин стал зайцем

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
В Москве стартовало озвучание мультфильма «Сказ о Петре и Февронии». Первым к микрофону встал Иван Охлобыстин, его голосом заговорит заяц.

Иван Охлобыстин стал зайцем

Появление Охлобыстина в списке актёров, работающих над анимационной картиной о самых известных отечественных возлюбленных неслучайно, они вместе с супругой Оксаной являются одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. Вот и в студию озвучания поддержать Ивана приехала его жена, несмотря на то, что у неё в этот день был день рождения. О празднике в семье Охлобыстиных узнали и создатели мультфильма. Генеральный продюсер Юрий Рязанов встретил Оксану Охлобыстину с огромным букетом цветов и добрыми словами. В такой праздничной обстановке и при поддержке супруги работа у Ивана пошла очень быстро, и он справился с задачей даже быстрее обычного. Позже в студии озвучания появился Константин Карасик, который озвучивает одного из персонажей анимационной ленты.

Известно, что над фильмом работают 7 лет. Создатели провели много времени в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Мультипликаторы изучали множество древних источников и исторических книг, чтобы с максимальной точностью воссоздать костюмы, архитектуру и настроение времени, в котором развивается сюжет ленты. Режиссёр картины - Юрий Кулаков, продюсер - Юрий Рязанов («Иерей-сан: исповедь самурая»), сценарий к мультфильму они написали вместе.

В прокат «Сказ о Петре и Февронии» выйдет накануне дня этих святых, отмечаемом в нашей стране как день семьи, любви и верности в начале июля.
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