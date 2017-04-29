Иван Охлобыстин стал зайцем

В Москве стартовало озвучание мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»
. Первым к микрофону встал Иван Охлобыстин
, его голосом заговорит заяц.
Появление Охлобыстина
в списке актёров, работающих над анимационной картиной о самых известных отечественных возлюбленных неслучайно, они вместе с супругой Оксаной
являются одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. Вот и в студию озвучания поддержать Ивана приехала его жена, несмотря на то, что у неё в этот день был день рождения. О празднике в семье Охлобыстиных
узнали и создатели мультфильма. Генеральный продюсер Юрий Рязанов
встретил Оксану Охлобыстину
с огромным букетом цветов и добрыми словами. В такой праздничной обстановке и при поддержке супруги работа у Ивана
пошла очень быстро, и он справился с задачей даже быстрее обычного. Позже в студии озвучания появился Константин Карасик
, который озвучивает одного из персонажей анимационной ленты.
Известно, что над фильмом работают 7 лет. Создатели провели много времени в Муроме, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Мультипликаторы изучали множество древних источников и исторических книг, чтобы с максимальной точностью воссоздать костюмы, архитектуру и настроение времени, в котором развивается сюжет ленты. Режиссёр картины - Юрий Кулаков
, продюсер - Юрий Рязанов («Иерей-сан: исповедь самурая»
), сценарий к мультфильму они написали вместе.
В прокат «Сказ о Петре и Февронии» выйдет накануне дня этих святых, отмечаемом в нашей стране как день семьи, любви и верности в начале июля.
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