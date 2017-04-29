Макджи покинул «Повелителей Вселенной»

Макджи
после почти года работы покинул «Повелителей Вселенной»
.
Это уже третий постановщик проекта, не понравившийся Sony. До Макджи с треском вылетели Джон М. Чу
(«G.I. Joe: Бросок кобры 2»
) и Джефф Уэдлоу
.
В настоящий момент студия ищет нового режиссёра, а Дэвид С. Гойер
переписывает сценарий. Впрочем, это не помешало Sony назначить официальную дату релиза - 18 декабря 2019
года.
Напомним, будущая лента основана на серии игрушек, выпущенных в 80-х компанией Mattel, и анимационном сериале «Хи-Мэн и Повелители Вселенной»
. В 1987 году успех Хи-Мэна закрепила лента «Властелины Вселенной»
с Дольфом Лундгреном
в образе протагониста и Фрэнком Лангеллой
в роли антагониста Скелетора. Впервые о новом фильме про Хи-Мэна задумались Warner Bros. и продюсер Джоэл Силвер
, но у них ничего не вышло, и права в конце концов достались Sony. Поговаривают, что компания планирует снять самостоятельную историю, а не ремейк фэнтези 30-летней давности.
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