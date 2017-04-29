Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Макджи покинул «Повелителей Вселенной»

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
Макджи после почти года работы покинул «Повелителей Вселенной».

Макджи покинул «Повелителей Вселенной»

Это уже третий постановщик проекта, не понравившийся Sony. До Макджи с треском вылетели Джон М. Чу («G.I. Joe: Бросок кобры 2») и Джефф Уэдлоу.

В настоящий момент студия ищет нового режиссёра, а Дэвид С. Гойер переписывает сценарий. Впрочем, это не помешало Sony назначить официальную дату релиза - 18 декабря 2019 года.

Напомним, будущая лента основана на серии игрушек, выпущенных в 80-х компанией Mattel, и анимационном сериале «Хи-Мэн и Повелители Вселенной». В 1987 году успех Хи-Мэна закрепила лента «Властелины Вселенной» с Дольфом Лундгреном в образе протагониста и Фрэнком Лангеллой в роли антагониста Скелетора. Впервые о новом фильме про Хи-Мэна задумались Warner Bros. и продюсер Джоэл Силвер, но у них ничего не вышло, и права в конце концов достались Sony. Поговаривают, что компания планирует снять самостоятельную историю, а не ремейк фэнтези 30-летней давности.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Келлан Латс сыграет Хи-Мэна
персоны
Дэвид С. ГойерФрэнк ЛангеллаДольф ЛундгренМакДжиДжоэл СилверДжефф Уэдлоу
фильмы
Властелины Вселенной

фотографии >>
Макджи
Макджи
Макджи покинул «Повелителей Вселенной» фотографии
«Хи-Мэн и Повелители Вселенной»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Винод Кханна
27 апреля ушёл из жизни индийский актёр Винод Кханна.
Джонатан Демми
26 апреля ушёл из жизни голливудский режиссёр Джонатан Демми.
Надежда Батурина
25 апреля ушла из жизни актриса Надежда Батурина.
Валерий Гурьянов
24 апреля ушёл из жизни режиссёр Валерий Гурьянов.
Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.

День рождения >>

Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Дэниэл Дэй-Льюис
Ричард Карлсон
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Селести Холм
Станислава Целиньская
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью