Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хилари Суонк внушит «Доверие» зрителям

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
Хилари Суонк составит компанию Дональду Сазерленду в мини-сериале Дэнни Бойла «Доверие».

Хилари Суонк

В 10-серийной драме, основанной на реальных событиях, имевших место в 1973 году в Риме, пойдёт рассказ о похищении внука нефтяного магната Жана Поля Гетти (Сазерленд). За Джона Пола Гетти III похитителями был запрошен большой выкуп, но на их требования никто не отреагировал, кроме нищей матери (Суонк).

Сценаристом телешоу числится Саймон Боуфой, который вместе с Бойлом и Кристианом Колсоном также выступает исполнительным продюсером.

За производство отвечают FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. На июнь текущего года запланированы съёмки в Лондоне и Риме, а в январе 2018-го состоится премьера.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Похититель» Дэнни Бойл
персоны
Дэнни БойлДональд СазерлендХилари Суонк

фотографии >>
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Джон Пол Гетти III
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Винод Кханна
27 апреля ушёл из жизни индийский актёр Винод Кханна.
Джонатан Демми
26 апреля ушёл из жизни голливудский режиссёр Джонатан Демми.
Надежда Батурина
25 апреля ушла из жизни актриса Надежда Батурина.
Валерий Гурьянов
24 апреля ушёл из жизни режиссёр Валерий Гурьянов.
Казимир Лиске
24 апреля скончался актёр Казимир Лиске.

День рождения >>

Светлана Аманова
Михаил Вассербаум
Михаил Данилов
Павел Делонг
Кирилл Запорожский
Алексей Комашко
Татьяна Митрушина
Владислав Павлов
Лариса Удовиченко
Дэниэл Дэй-Льюис
Ричард Карлсон
Мишель Пфайффер
Жан Рошфор
Ума Турман
Селести Холм
Станислава Целиньская
все родившиеся 29 апреля >>

Афиша кино >>

Затмение
мистика, приключения, фэнтези
Россия, 2016
Никита Кожемяка
приключения, сказка
Украина, Андорра, 2016
Перестрелка
боевик, драма, криминальный фильм
Великобритания, Франция, 2016
Спасти Пушкина
детский фильм, комедия
Россия, 2017
Видели ночь
комедия
США, 2017
Затерянный город Z
биография, боевик, приключения
США, 2016
Идеаль
комедия, экранизация
Франция, 2016
Моя девушка - монстр
боевик, комедия, научная фантастика
Испания, Канада, 2016
Обещание
драма, исторический фильм, триллер
Испания, США, 2016
Секретный агент
боевик, триллер
Великобритания, 2017
Сфера
драма, научная фантастика, триллер
США, ОАЭ, 2017
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью