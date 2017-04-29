Хилари Суонк внушит «Доверие» зрителям

Хилари Суонк
составит компанию Дональду Сазерленду
в мини-сериале Дэнни Бойла «Доверие»
.
В 10-серийной драме, основанной на реальных событиях, имевших место в 1973 году в Риме, пойдёт рассказ о похищении внука нефтяного магната Жана Поля Гетти
(Сазерленд
). За Джона Пола Гетти III
похитителями был запрошен большой выкуп, но на их требования никто не отреагировал, кроме нищей матери (Суонк
).
Сценаристом телешоу числится Саймон Боуфой
, который вместе с Бойлом
и Кристианом Колсоном
также выступает исполнительным продюсером.
За производство отвечают FX Productions, Cloud Eight Films, Decibel Films и Snicket Films Limited. На июнь текущего года запланированы съёмки в Лондоне и Риме, а в январе 2018-го состоится премьера.
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