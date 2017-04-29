Почувствуйте себя в шкуре неоморфа

На днях пользователям Oculus Rift предоставилась возможность оказаться в шкуре новорожденного неоморфа, который представляет собой новый вид ксеноморфа.
Желающие смогли опробовать VR-погружение под названием Alien: Covenant in Utero
, представляющее собой не игру, а бесплатный трёхминутный фильм с 360-градусным обзором.
Режиссёром ролика, напрямую связанного с сюжетом картины «Чужой: Завет»
, стал Дэвид Карлак
, а исполнительным продюсером - Ридли Скотт
. В кадре также можно увидеть актёров из «Чужого: Завета»
.
Впрочем, если у вас нет VR-шлёма, то ленту можно посмотреть на YouTube
.
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