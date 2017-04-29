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Почувствуйте себя в шкуре неоморфа

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
На днях пользователям Oculus Rift предоставилась возможность оказаться в шкуре новорожденного неоморфа, который представляет собой новый вид ксеноморфа.



Желающие смогли опробовать VR-погружение под названием Alien: Covenant in Utero, представляющее собой не игру, а бесплатный трёхминутный фильм с 360-градусным обзором.

Режиссёром ролика, напрямую связанного с сюжетом картины «Чужой: Завет», стал Дэвид Карлак, а исполнительным продюсером - Ридли Скотт. В кадре также можно увидеть актёров из «Чужого: Завета».

Впрочем, если у вас нет VR-шлёма, то ленту можно посмотреть на YouTube.
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Почувствуйте себя в шкуре неоморфа фотографии
Почувствуйте себя в шкуре неоморфа фотографии
Почувствуйте себя в шкуре неоморфа фотографии
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