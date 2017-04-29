Шерлок Холмс возглавит мудрецов

Знаменитый актёр, режиссёр, сценарист и писатель Василий Ливанов
назначен председателем Совета старейшин Союза кинематографистов РФ.
Согласно заявлению организации, в Совет старейшин войдут наиболее опытные и авторитетные члены Союза кинематографистов со стажем работы в киноотрасли не менее 30 лет.
«В ходе работы пленума правления обсуждался один из значимых проектов Союза кинематографистов России – проект положения о Совете старейшин. Принято решение образовать Совет старейшин Союза кинематографистов России и назначить председателем Ливанова Василия Борисовича», –
говорится в сообщении СК РФ.
Совет старейшин создаётся «с целью преемственности лучших традиций и передачи богатейшего опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешения спорных вопросов между членами и отделениями в структуре Союза кинематографистов».
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