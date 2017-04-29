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Шерлок Холмс возглавит мудрецов

29 апреля
2017 год

Новости кино >>
29 апреля 2017
Знаменитый актёр, режиссёр, сценарист и писатель Василий Ливанов назначен председателем Совета старейшин Союза кинематографистов РФ.

Шерлок Холмс возглавит мудрецов

Согласно заявлению организации, в Совет старейшин войдут наиболее опытные и авторитетные члены Союза кинематографистов со стажем работы в киноотрасли не менее 30 лет.

«В ходе работы пленума правления обсуждался один из значимых проектов Союза кинематографистов России – проект положения о Совете старейшин. Принято решение образовать Совет старейшин Союза кинематографистов России и назначить председателем Ливанова Василия Борисовича», – говорится в сообщении СК РФ.

Совет старейшин создаётся «с целью преемственности лучших традиций и передачи богатейшего опыта в творческой, научной и учебно-методической работе, разрешения спорных вопросов между членами и отделениями в структуре Союза кинематографистов».
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№ 1
помпей   29.04.2017 - 12:52
Когда орденок САМ вручал, .... - "Не вздумайте уходить!" ... Вот и пошло на пользу. читать далее>>
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