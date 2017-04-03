В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера

7 апреля
в московском клубе Gipsy пройдет закрытый предпремьерный показ нового фильма Фредерика Бегбедера «Идеаль»
. Автор сценария и режиссер специально приедет в Москву на показ.
В программе вечера фуршет в компании звёзд театра и кино, выставка произведений современного искусства, общение Фредерика Бегбедера с гостями мероприятия в непринуждённой обстановке, просмотр фильма «Идеаль» и тематическая вечеринка по мотивам фильма.
Бегбедер возвращает на сцену свое собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков»
по имени Октав Паранго. На этот раз успешный и циничный рекламист приезжает в Россию: он ищет новое «рекламное лицо» для мирового гиганта косметической индустрии. Закружившись в вихре снега, красавиц и кокаина, потерянный среди мощнейших контрастов российской роскоши и нищеты, Октав неожиданно для себя беззаветно влюбляется... В минуты отчаяния он исповедуется знакомому священнику в храме Христа Спасителя, попутно комментируя свои похождения. «Идеаль» — вывернутый наизнанку роман-исповедь, парадоксальный и ироничный фильм о мире, подчиненном диктатуре моды, гламура и утонченного разврата. А еще — о любви: по Тургеневу и по Бегбедеру.
Роли исполнил Гаспар Пруст
, Алексей Гуськов
, Одри Флёро
, Анамария Вартоломеи
, Жонатан Ламбер
, Камилла Роу
, Ксавье Алькан
, Том Ауденарт
и Николетта Барабаш
.
Приобрести билеты можно по ссылке
.
Известность французскому писателю Фредерику Бегбедеру принесли романы «Любовь живет три года»
и «99 франков», которые были экранизированы и имели успех в широком прокате по всему миру.
В широкий прокат в России «Идеаль» выйдет 27 апреля 2017 года
.
обсуждение >>