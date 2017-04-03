Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера

3 апреля
2017 год

Новости кино >>
3 апреля 2017
7 апреля в московском клубе Gipsy пройдет закрытый предпремьерный показ нового фильма Фредерика Бегбедера «Идеаль». Автор сценария и режиссер специально приедет в Москву на показ.

В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера

В программе вечера фуршет в компании звёзд театра и кино, выставка произведений современного искусства, общение Фредерика Бегбедера с гостями мероприятия в непринуждённой обстановке, просмотр фильма «Идеаль» и тематическая вечеринка по мотивам фильма.

Бегбедер возвращает на сцену свое собственное альтер-эго — героя романа (и фильма) «99 франков» по имени Октав Паранго. На этот раз успешный и циничный рекламист приезжает в Россию: он ищет новое «рекламное лицо» для мирового гиганта косметической индустрии. Закружившись в вихре снега, красавиц и кокаина, потерянный среди мощнейших контрастов российской роскоши и нищеты, Октав неожиданно для себя беззаветно влюбляется... В минуты отчаяния он исповедуется знакомому священнику в храме Христа Спасителя, попутно комментируя свои похождения. «Идеаль» — вывернутый наизнанку роман-исповедь, парадоксальный и ироничный фильм о мире, подчиненном диктатуре моды, гламура и утонченного разврата. А еще — о любви: по Тургеневу и по Бегбедеру.

Роли исполнил Гаспар Пруст, Алексей Гуськов, Одри Флёро, Анамария Вартоломеи, Жонатан Ламбер, Камилла Роу, Ксавье Алькан, Том Ауденарт и Николетта Барабаш.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Известность французскому писателю Фредерику Бегбедеру принесли романы «Любовь живет три года» и «99 франков», которые были экранизированы и имели успех в широком прокате по всему миру.

В широкий прокат в России «Идеаль» выйдет 27 апреля 2017 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ксавье АльканТом АуденартНиколетта БарабашФредерик БегбедерАнамария ВартоломеиАлексей ГуськовЖонатан ЛамберГаспар ПрустКамилла РоуОдри Флёро
фильмы
99 франковИдеальЛюбовь живет три года

фотографии >>
В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера фотографии
В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера фотографии
В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера фотографии
В столице покажут новый фильм Фредерика Бегбедера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью