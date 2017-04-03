Умер советский режиссёр Михаил Калик

В Израиле на 91-м году жизни скончался советский и израильский режиссёр Михаил Калик
. Об этом сообщила ТАСС его дочь Юлия. По её словам, последний год режиссёр тяжело болел. Его похоронили в Иерусалиме.
Михаил Калик родился 27 января 1927 года в Архангельске. Он учился на факультете театроведения в ГИТИСе, однако в 1949 году оставил учёбу и поступил во ВГИК на мастерскую Григория Александрова
. В 1951 году вместе с другими студентами Калика арестовали и осудили по обвинению в «еврейском буржуазном национализме» и «террористических намерениях». Ему дали 10 лет лагерей, но спустя три года Калик был оправдан и реабилитирован. Восстановившись на третьем курсе института, он продолжил учёбу и закончил режиссёрский факультет как выпускник мастерской Сергея Юткевича
.
За свою карьеру Михаил Калик снял девять фильмов, к семи из них сценарии написал сам режиссёр. Среди них картины «Колыбельная»
, «Человек идёт за солнцем»
, «До свидания, мальчики»
. В 1968 году вышел на экраны фильм «Любить…»
, однако предварительно картина была перемонтирована без ведома режиссёра и сценариста. Михаил Калик обратился в суд, однако уголовное дело завели на него самого, а авторскую копию фильма в ходе обыска изъяли. В 1971 году Калик репатриировался в Израиль.
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