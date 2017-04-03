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Умер советский режиссёр Михаил Калик

3 апреля
2017 год

Новости кино >>
3 апреля 2017
В Израиле на 91-м году жизни скончался советский и израильский режиссёр Михаил Калик. Об этом сообщила ТАСС его дочь Юлия. По её словам, последний год режиссёр тяжело болел. Его похоронили в Иерусалиме.

Умер советский режиссёр Михаил Калик

Михаил Калик родился 27 января 1927 года в Архангельске. Он учился на факультете театроведения в ГИТИСе, однако в 1949 году оставил учёбу и поступил во ВГИК на мастерскую Григория Александрова. В 1951 году вместе с другими студентами Калика арестовали и осудили по обвинению в «еврейском буржуазном национализме» и «террористических намерениях». Ему дали 10 лет лагерей, но спустя три года Калик был оправдан и реабилитирован. Восстановившись на третьем курсе института, он продолжил учёбу и закончил режиссёрский факультет как выпускник мастерской Сергея Юткевича.

За свою карьеру Михаил Калик снял девять фильмов, к семи из них сценарии написал сам режиссёр. Среди них картины «Колыбельная», «Человек идёт за солнцем», «До свидания, мальчики». В 1968 году вышел на экраны фильм «Любить…», однако предварительно картина была перемонтирована без ведома режиссёра и сценариста. Михаил Калик обратился в суд, однако уголовное дело завели на него самого, а авторскую копию фильма в ходе обыска изъяли. В 1971 году Калик репатриировался в Израиль.
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персоны
Григорий АлександровМихаил КаликСергей Юткевич
фильмы
До свидания, мальчикиКолыбельнаяЛюбить...Человек идёт за солнцем

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Умер советский режиссёр Михаил Калик фотографии
Умер советский режиссёр Михаил Калик фотографии
Умер советский режиссёр Михаил Калик фотографии
Умер советский режиссёр Михаил Калик фотографии
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№ 1
Андрей Вишневский (Москва)   4.04.2017 - 21:40
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