Том Круз разбудил «Мумию»

Студия Universal Pictures опубликовала второй трейлер «Мумии». В перезапуске культового ужастика мумия стала женского пола: теперь главный антагонист – египетская царица Аманет в исполнении Софии Бутеллы. Том Круз играет Ника, солдата из контртеррористической группы, который во время операции случайно пробуждает мумию, погребённую под тоннами песка на протяжении тысячелетий. Теперь Аманет не оставит бедолагу в покое, пока не вернёт себе былую силу.
Также в новой «Мумии» появится Рассел Кроу в роли доктора Джекила (и мистера Хайда соответственно).
Российская премьера фильма запланирована на 8 июня.
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