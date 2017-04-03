Создателей «Заклятия» обвинили в плагиате

Студия Warner Bros. получила иск на сумму в $900 млн
в связи со сверхприбылями франшизы «Заклятие»
. При суммарном бюджете трёх фильмов в $67 млн мировая касса составила $895,1 млн. Истцом выступил автор изданной в 1980 году книги «Демонологист» Джеральд Бриттл. Роман рассказывает историю американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен, случаи из жизни которых легли в основу фильмов франшизы «Заклятие».
Джеральд Бриттл утверждает, что в заключённом в 1978 году договоре Уоррены дали согласие на запрет любых конкурирующих работ. Получается, ему принадлежат исключительные права на создание любых произведений о паранормальных расследованиях супругов Уоррен.
Кроме денежной компенсации Бриттл требует до урегулирования спора запретить показывать сиквел «Проклятие Аннабель-2»
. Такое же требование в отношении проката «Заклятия-2»
писатель выдвигал ранее.
Юристы студии Warner Bros. строили защиту на том, что в основу фильма легла не книга «Демонологист», а исторические факты. В судебных тяжбах по авторскому праву такой аргумент всегда используется, когда речь идёт о чьих-то историях из жизни. Однако в этот раз Джеральд Бриттл утверждает, что материал в его книге вовсе не исторический факт, а вымысел, так как Уоррены не раз лгали в рассказах о своих расследованиях. По словам автора, во время написания «Демонологиста» он искренне верил супружеской паре, а сейчас уверен, что оказался жертвой обмана, и ничего из им описанного на самом деле никогда не происходило. А если так, то его книга не основана на реальных событиях, а значит, подлежит большей защите законом об авторском праве.
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