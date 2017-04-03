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Симфонический оркестр сыграет для «Чужих»

3 апреля
2017 год

Новости кино >>
3 апреля 2017
Научно-фантастический боевик Джеймса Кэмерона «Чужие» будет показан в сопровождении симфонического оркестра в Москве 30 октября в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов. В канун Хэллоуина один из столичных оркестров под руководством голландского дирижёра Эрнста ван Тила исполнит саундтрек Джеймса Хорнера, «подчёркивающий динамичное развитие сюжета, его драматизм и хоррор-составляющую». Продюсеры отметили, что музыкальная тема будет синхронизироваться с видеорядом фильма в режиме реального времени.

Симфонический оркестр сыграет для «Чужих»

Генеральный директор компании Euro Entertainment Ильдар Бакеев: «Музыка в кино играет основополагающую роль: она помогает зрителям правильно понять происходящее на экране. И наш опыт проведения шоу «Титаник Live» и «Крёстный отец. Live in Concert» доказал, что именно такой формат просмотра фильмов - с живым исполнением саундтрека - даёт наиболее полное и сильное эмоциональное восприятие сюжета. А уж если музыка была написана легендарным Джеймсом Хорнером, как в случае с «Чужими», то сам бог велел обратиться к формату симфонического киноконцерта».

Премьера шоу «Чужие. Live in Concert» состоялась в Лондоне 6 ноября 2016 года в Альберт-холле и была посвящена тридцатилетию фильма Джеймса Кэмерона. После премьеры началось мировое турне.

Боевик «Чужие» вышел в 1986 году. Картина номинировалась на «Оскар» в семи категориях и победила в двух номинациях – за «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший монтаж звука». Также легендарный фильм завоевал восемь премий «Сатурн» и премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты.
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Симфонический оркестр сыграет для «Чужих» фотографии
Симфонический оркестр сыграет для «Чужих» фотографии
Симфонический оркестр сыграет для «Чужих» фотографии
Симфонический оркестр сыграет для «Чужих» фотографии
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