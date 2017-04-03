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«Война и мир» отправится на реставрацию

3 апреля
2017 год

Новости кино >>
3 апреля 2017
Подлинная плёнка киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир», увидевшая свет 50 лет назад, будет отреставрирована к лету 2017 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор кинотелевизионного комплекса «Главкино» Владислав Мельников.

«Война и мир» отправится на реставрацию

По его словам, на реставрацию передадут копию кинопроизведения 1965 – 1967 годов из архивов Музея кино. Плёнка специально предназначалась для показа спустя десятки лет и представляет комплекс эпизодов фильма «Война и мир» в исходном качестве изображения.

Владислав Мельников: «Плёнки могут храниться десятилетиями, если им помогать. Сейчас есть все технические возможности для правильной консервации с целью предупреждения дальнейшего разрушения цветовых слоёв на поверхности».

По завершении работ в «Госкино» и Музее кино будут проводиться ретро-показы. Фильм будут демонстрировать на аутентичном оборудовании, на котором проходили показы полвека назад. Уникальный кинопроектор и оптику предоставит Музей кинотехники. В этом году исполняется 50 лет фильму «Война и мир». В экранизации романа Льва Толстого сыграли Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук и другие.

31 марта в «Главкино» открыли мемориальный кабинет Сергея Бондарчука, в котором можно увидеть оригинальный рабочий стол и кресло режиссёра, копии афиш фильма «Война и мир», уникальные фотоматериалы и одну из камер, которыми снималась киноэпопея. «Война и мир» первой из отечественных картин была удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это была самая дорогая лента своего времени (бюджет составил около 8 млн рублей), однако фильм полностью окупился: в СССР его посмотрели более 130 млн человек. Ещё на стадии производства все четыре серии «Войны и мира» купили американские и японские прокатчики.
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«Война и мир» отправится на реставрацию фотографии
«Война и мир» отправится на реставрацию фотографии
«Война и мир» отправится на реставрацию фотографии
«Война и мир» отправится на реставрацию фотографии
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№ 2
Mendelson   4.04.2017 - 11:03
... Насколько помню - да. Плёнки похуже этой сканировались для издания на blu-ray. Главное - иметь плёнку. читать далее>>
№ 1
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   3.04.2017 - 19:58
Насколько мне известно, цифровая реставрация фильма уже проводилась, но только в DVD-качестве. А возможно ли перевести "Войну и мир" в формат IMAX, хотя бы 2D? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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