«Война и мир» отправится на реставрацию

Подлинная плёнка киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир»
, увидевшая свет 50 лет назад, будет отреставрирована к лету 2017 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор кинотелевизионного комплекса «Главкино» Владислав Мельников
.
По его словам, на реставрацию передадут копию кинопроизведения 1965 – 1967 годов из архивов Музея кино. Плёнка специально предназначалась для показа спустя десятки лет и представляет комплекс эпизодов фильма «Война и мир» в исходном качестве изображения.
Владислав Мельников: «Плёнки могут храниться десятилетиями, если им помогать. Сейчас есть все технические возможности для правильной консервации с целью предупреждения дальнейшего разрушения цветовых слоёв на поверхности».
По завершении работ в «Госкино» и Музее кино будут проводиться ретро-показы. Фильм будут демонстрировать на аутентичном оборудовании, на котором проходили показы полвека назад. Уникальный кинопроектор и оптику предоставит Музей кинотехники. В этом году исполняется 50 лет фильму «Война и мир». В экранизации романа Льва Толстого сыграли Людмила Савельева
, Вячеслав Тихонов
, Сергей Бондарчук и другие.
31 марта в «Главкино» открыли мемориальный кабинет Сергея Бондарчука, в котором можно увидеть оригинальный рабочий стол и кресло режиссёра, копии афиш фильма «Война и мир», уникальные фотоматериалы и одну из камер, которыми снималась киноэпопея. «Война и мир» первой из отечественных картин была удостоена премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это была самая дорогая лента своего времени (бюджет составил около 8 млн рублей
), однако фильм полностью окупился: в СССР его посмотрели более 130 млн человек
. Ещё на стадии производства все четыре серии «Войны и мира» купили американские и японские прокатчики.
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