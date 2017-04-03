«Союзмультфильм» станет резидентом «Сколково»

Минэкономразвития одобрило регистрацию ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»»» в качестве резидента инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с дорожной картой по получению студией статуса партнёра и участника проекта «Сколково».Подписание соответствующего соглашения намечено наэтого года. В октябре «Союзмультфильм» внесут в реестр участников проекта, что предоставит студии налоговые льготы. Резиденты «Сколково» освобождаются от налога на прибыль, НДС, налога на имущество организации, а также от уплаты таможенных пошлин на ввоз необходимого оборудования. В то же время ставка страховых взносов составляетвместо положенных 30%.В октябре-ноябре «Союзмультфильм» подпишет договор аренды с фондом и частично разместит штат на территории инновационного центра.Ранее стало известно о разработанном Министерством экономики законопроекте, предусматривающем налоговые льготы для российских аниматоров. В частности, взнос на обязательное пенсионное страхование для аниматоров составит 8% вместо стандартных 22%, на соцстрахование – 2% вместо 2,9%, а на обязательное медицинское страхование – 4% вместо 5,1%. Минэкономразвития подсчитало, что при таком подходе объём выпадающих доходов внебюджетных фондов составит не более 300 млн рублей в год.