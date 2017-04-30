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Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение»

30 апреля
2017 год

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30 апреля 2017
Якутский фильм «Костёр на ветру» удостоен трёх наград пятого ежегодного национального кинофестиваля дебютов «Движение», завершившегося накануне в Омске. Дмитрий Давыдов получил приз за лучшую режиссуру, а лучшим актёром признан Алексей Устинов. Также «Костёр на ветру» награждён специальным призом губернатора Омской области.

Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение»

Герои драмы Давыдова – двое якутских стариков, трагически потерявшие своих сыновей. Один из них находит в себе силы жить дальше, другой – живёт лишь жаждой мести. Автор фильма Дмитрий Давыдов не имеет кинообразования и никогда не работал в индустрии кино. Почти всю жизнь он был учителем начальных классов в якутском селе Амга, сейчас возглавляет среднюю школу в селе Чапчылган. Роли в драме, снятой за две недели с бюджетом 1 млн рублей, исполнили актёры-любители, живущие в соседних якутских сёлах.

Гран-при фестиваля «Движение» получила драма Ани Крайс «Нашла коса на камень». Действие фильма происходит в конце 90-х. Главный герой – ветеран Чеченской войны, потерявший на ней младшего брата, вынужден столкнуться с семейными проблемами, произволом криминальных структур и милиции. По словам председателя жюри, режиссёра Алексея Попогребского, эта лента никого не оставила равнодушным.

Награда за лучшую женскую роль досталась Нелли Поповой, которая сыграла в драме «Гупёшка» по пьесе Василия Сигарева. Приз за лучшую операторскую работу получила Любовь Морозова, работавшая над картиной «Амун» продюсера Алексея Учителя. Лучшим сценаристом была признана Анна Яблонская («Язычники»).

В конкурсе неигрового кино победил документальный фильм выпускника ВГИКа Евгения Григорьева «Про рок», рассказывающий о трёх молодых екатеринбургских рок-группах и их нелёгком пути к успеху. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Ёф» Николая Сидорова-Французова, тоже выпускника ВГИКа. Приз зрительских симпатий получил военный детектив «Три дня до весны» Александра Касаткина о блокадном Ленинграде.
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Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение» фотографии
Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение» фотографии
Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение» фотографии
Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение» фотографии
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