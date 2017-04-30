Якутский фильм взял три приза фестиваля «Движение»

Якутский фильм «Костёр на ветру»
удостоен трёх наград пятого ежегодного национального кинофестиваля дебютов «Движение», завершившегося накануне в Омске. Дмитрий Давыдов
получил приз за лучшую режиссуру, а лучшим актёром признан Алексей Устинов
. Также «Костёр на ветру» награждён специальным призом губернатора Омской области.
Герои драмы Давыдова – двое якутских стариков, трагически потерявшие своих сыновей. Один из них находит в себе силы жить дальше, другой – живёт лишь жаждой мести. Автор фильма Дмитрий Давыдов не имеет кинообразования и никогда не работал в индустрии кино. Почти всю жизнь он был учителем начальных классов в якутском селе Амга, сейчас возглавляет среднюю школу в селе Чапчылган. Роли в драме, снятой за две недели с бюджетом 1 млн рублей, исполнили актёры-любители, живущие в соседних якутских сёлах.
Гран-при фестиваля «Движение» получила драма Ани Крайс «Нашла коса на камень»
. Действие фильма происходит в конце 90-х. Главный герой – ветеран Чеченской войны, потерявший на ней младшего брата, вынужден столкнуться с семейными проблемами, произволом криминальных структур и милиции. По словам председателя жюри, режиссёра Алексея Попогребского
, эта лента никого не оставила равнодушным.
Награда за лучшую женскую роль досталась Нелли Поповой
, которая сыграла в драме «Гупёшка»
по пьесе Василия Сигарева
. Приз за лучшую операторскую работу получила Любовь Морозова
, работавшая над картиной «Амун»
продюсера Алексея Учителя
. Лучшим сценаристом была признана Анна Яблонская
(«Язычники»
).
В конкурсе неигрового кино победил документальный фильм выпускника ВГИКа Евгения Григорьева «Про рок»
, рассказывающий о трёх молодых екатеринбургских рок-группах и их нелёгком пути к успеху. Лучшим короткометражным фильмом был признан «Ёф» Николая Сидорова-Французова
, тоже выпускника ВГИКа. Приз зрительских симпатий получил военный детектив «Три дня до весны» Александра Касаткина
о блокадном Ленинграде.
обсуждение >>