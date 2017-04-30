Супермен объявил войну расизму

Киностудии Lotus Entertainment и Paperchase Films запустили в производство фильм «Супермен против Ку-клукс-клана»
по мотивам одноимённого комикса Рика Бауэрса
. Сценарий напишет Кэтрин Линдберг
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Автора комикса в свою очередь вдохновила реальная история, случившаяся в 1946 году. Активист и правозащитник Стетсон Кеннеди внедрился в Ку-клукс-клан (ККК) и с ужасом обнаружил, что существуют связи между членами клана и правительством. Чтобы предать огласке эти факты, Кеннеди связался с продюсерами радиошоу о Супермене в надежде, что они используют его историю для сюжета очередного шоу. Так появился радиоспектакль «Клан горящего креста», в котором были раскрыты кодовые слова и ритуалы членов ККК.
Продюсер Марко Вичини
: «История, изложенная в «Супермене против ККК» задела меня за живое. Я сразу почувствовал, что хотел бы пережить её, стать частью ненасильственного сопротивления угнетению».
Пока неизвестно, когда картина выйдет в прокат. Реакции от Warner Bros или DC, владеющих правами на Супермена, пока тоже не последовало. Напомним, что последний фильм студии Warner Bros про уроженца планеты Криптон «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
получил 4 «Золотых малины», в том числе за худший сценарий и худший сиквел.
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