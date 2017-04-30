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«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката

30 апреля
2017 год

Новости кино >>
30 апреля 2017
Итоги первого уикенда подводить ещё рано, однако за первые два дня эпическое фэнтези С.С. Раджамули «Бахубали: Завершение» собрало в индийском прокате более $24 млн, по данным The Times of India. Из них копии на хинди собрали $12,6 млн, более $6 млн – в первый день проката. Таким образом, картина установила новый рекорд для стартов в будний день.

«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката

Почти всю остальную кассу дали южные штаты Карнатака, Керала, Андхра-Прадеш, Телангану и Тамилнад. Индийские критики очень высоко оценивают второй фильм дилогии «Бахубали». В основе сюжета первой лены «Бахубали: Начало» две истории: о принце, воспитанном простыми людьми и не знающем о своём происхождении, и о противостоянии двух братьев в борьбе за царский престол.

В США по итогам первого уикенда «Бахубали: Завершение» собрал $8,6 млн, из них в первый день – $4,5 млн. Таким образом, индийский фильм оказался на четвёртом месте по сборам в США за эти выходные, уступив «Сфере» ($9,1 млн), комедии «Как быть латинским любовником» ($11,8 млн) и восьмому «Форсажу», который заработал в эти выходные ещё $18,5 млн.

Напомним, первый фильм «Бахубали: Начало» занял два года назад третье место по сборам среди всех картин Индии. Касса фантастического фильма составила более 6 млрд рупий, то есть более $93,6 млн.
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фильмы
СфераФорсаж 8

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«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката фотографии
«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката фотографии
«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката фотографии
«Бахубали: Завершение» бьёт рекорды индийского проката фотографии
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