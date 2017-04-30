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Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ

30 апреля
2017 год

Новости кино >>
30 апреля 2017
Дэмиен Шазелл решил передохнуть ненадолго от большого кинематографа и применить свои таланты на телевидении.

Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ

Создатель «Ла-Ла Ленда» и «Одержимости» приступил к работе над телевизионной музыкальной драмой «Водоворот» (The Eddy), в которой пойдёт рассказ о владельце парижского клуба и группе, выступающей в данном заведении.

Сценарий напишет Джек Торн, а исполнительными продюсерами числятся Глен Баллард и Алан Поул.

Про даты старта съёмок и премьеры «Водоворота» пока ничего неизвестно. В настоящий момент создатели проекта находятся в поиске пристанища на кабельных каналах и потоковых сервисах.
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Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ фотографии
Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ фотографии
Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ фотографии
Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ фотографии
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