Дэмиен Шазелл переберётся на ТВ

Дэмиен Шазелл
решил передохнуть ненадолго от большого кинематографа и применить свои таланты на телевидении.
Создатель «Ла-Ла Ленда»
и «Одержимости»
приступил к работе над телевизионной музыкальной драмой «Водоворот»
(The Eddy), в которой пойдёт рассказ о владельце парижского клуба и группе, выступающей в данном заведении.
Сценарий напишет Джек Торн
, а исполнительными продюсерами числятся Глен Баллард
и Алан Поул
.
Про даты старта съёмок и премьеры «Водоворота»
пока ничего неизвестно. В настоящий момент создатели проекта находятся в поиске пристанища на кабельных каналах и потоковых сервисах.
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