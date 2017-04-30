«Чудо-женщина» поселится в США

«Чудо-женщина» ещё не вышла на экраны, а режиссёр Пэтти Дженкинс уже делит шкуру не убитого медведя помышляет о том, что будет происходить в сиквеле кинокомикса.
Пэтти Дженкинс:«Мне очень хочется показать, как она приезжает в Америку и становится той Чудо-женщиной, с которой мы все знакомы. Ведь это американская супергероиня. Я бы хотела дальше показать развитие её характера в сюжете, который не связан с другими фильмами. Первая «Чудо-женщина» показывает, как она стала этим человеком. Жду возможности показать состоявшуюся Чудо-женщину в ещё одном сольном фильме».
Впрочем, Warner Bros. так далеко пока официально не заглядывала - студии всё станет понятно, когда выйдет первая часть. Если её примут хорошо, то тогда можно и о продолжении подумать.
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