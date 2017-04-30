«Чудо-женщина» поселится в США

ревью

«Костёр на ветру» получил награду за лучшую режиссуру, мужскую роль и приз губернатора.

За что ведущему пришлось извиняться

Граждане вольного города! Начинаем наш светлый праздник любви и согласия.

История кино

По поводу «Анжелики»

В фундаменте фильма лежат не фолианты ученых, а сборники анекдотов и забавных рассказов.