«Кинематографический бог» и невозвращенец

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения советского режиссёра и сценариста Андрея Тарковского
. Его творчество оказало сильное влияние на развитие отечественного и зарубежного кино, британский режиссёр и продюсер Дэнни Бойл
называл Тарковского «кинематографическим богом».
Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года
в селе Завражье в 200 км от Костромы на берегу Волги, где жили родственники его матери Марии Вишняковой. Через несколько месяцев они вернулись в Москву. Отец режиссёра Арсений Тарковский
был переводчиком и поэтом.
В 1954 году Андрей Тарковский поступил во ВГИК на режиссёрское отделение в мастерскую Михаила Ромма. Во время обучения, происходившего на фоне «оттепели», Тарковский знакомится с французской «новой волной» и итальянским неореализмом, что наводит будущего режиссёра на мысли об авторском кино. В эти годы большое влияние на него оказали Бергман
и Бунюэль
, а позже к этому списку прибавились Феллини
и Куросава
. Первой курсовой работой Тарковского стал короткометражный фильм по рассказу Хэмингуэя «Убийцы»
, поставленный осенью 1956 года вместе с Марикой Бейку
и Александром Гордоном
. Дипломная работа «Каток и скрипка»
, оператором в которой выступил Вадим Юсов
, а сценарий был написан Тарковским вместе с Андроном Кончаловским
, успешно была продана объединению «Юность» на «Мосфильме», а позже получила первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. В 1960 году Тарковский с отличием окончил ВГИК.
Первым полнометражным игровым фильмом Андрея Тарковского стала картина «Иваново детство»
по мотивам военного рассказа Владимира Богомолова
«Иван». Пронзительно-трагическая история подростка (Николай Бурляев
), в которой светлый мир детства противопоставлялся мрачным реалиям войны, стала сенсацией в мировом кино. Фильм бал награждён «Золотым львом святого Марка» на Международном фестивале в Венеции в 1962 году и многими другими премиями.
Тем временем Тарковский приступил к работе над фильмом «Андрей Рублёв»
, заявку на который подал годом ранее. Сценарий, написанный совместно с Михалковым-Кончаловским, предвещал постановку авторского фильма-проповеди в форме костюмно-исторического эпоса. Съёмки начались в 1964 году и продолжались больше года. В это время либеральная оттепель начала превращаться в консервативный застой, и работа над фильмом продвигалась всё сложнее и медленнее. Многих советских чиновников от искусства раздражала непривычная форма «Андрея Рублёва», а некоторые из них усмотрели в нём невыгодные параллели с современной действительностью. Фильм подвергался цензурным поправкам и проработкам. В 1969 году «Андрей Рублёв» был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале, где был удостоен приза ФИПРЕССИ. 19 октября 1971 года фильм вышел в советский прокат ограниченным числом кинокопий и с тех пор не сходил с экранов.
В 1970 году Тарковский начал снимать «Солярис»
. Герои этой философско-фантастической драмы по одноимённому роману Станислава Лема — представители технократической цивилизации будущего, обитающие в искусственном мире космической станции, исследующие планету Солярис. В 1972 году «Солярис» был показан на Каннском кинофестивале и, кроме Специального приза жюри, получил также Приз экуменического жюри. В 1973 году фильм вышел в советский прокат.
В 1974 году режиссёр снял свой самый исповедальный фильм «Зеркало»
, в котором он не стал сковывать себя рамками традиционного сюжета и предложил богатый набор визуальных ассоциаций и воспоминаний художника — автора и героя. Смысловая структура фильма оказалась удивительно многомерной — наряду с философско-поэтическими «кодами» в некоторых эпизодах читался антитоталитарный подтекст (например, в эпизоде в типографии). На совместном заседании коллегии Госкино и секретариата правления Союза кинематографистов «Зеркало» признали непонятным, немассовым и в общем неудачным фильмом.
Снятый в 1979 году по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» фильм «Сталкер»
выглядел своего рода компромиссом: угрожающе-таинственная и одновременно сулящая исполнение любых желаний Зона воспринималась как намёк на кризис технократической (то есть «капиталистической») цивилизации, в том же ключе можно было истолковать и смысл диалогов писателя (Анатолий Солоницын
) и профессора (Николай Гринько
). В 1980 году «Сталкер» был показан на Каннском кинофестивале и получил Приз экуменического жюри. В советский прокат фильм вышел в количестве 196 копий.
В 1980 году Тарковскому было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В том же году режиссёр уехал в Италию для работы над фильмом «Ностальгия»
, который был показан в 1983 году в конкурсе Каннского кинофестиваля и получил Приз за режиссуру, Приз ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. По окончании фестиваля и завершении срока командировки Тарковский с женой продолжал оставаться в Италии. Из Рима он отправил письмо на имя председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Режиссёр просил предоставить ему, его жене, тёще и 12-летнему сыну Андрею возможность в течение трёх лет жить в Италии, после чего он обязывался вернуться в СССР. Госкино в свою очередь отказало Тарковскому, «имея при этом в виду, что удовлетворение его просьбы создаст нежелательный прецедент». 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Тарковский объявил о своём решении не возвращаться в СССР. На родине запретили показывать его фильмы в кинотеатрах, упоминать его имя в печати.
Снятый в 1985 году в Швеции фильм «Жертвоприношение»
стал последней работой режиссёра. Идея фильма была взята из киносценария «Ведьма», братьев Стругацких. Текст фактически написан Аркадием Стругацким
в 1981 году по просьбе Тарковского. Тарковский в течение нескольких дней искал место для сцены атомной катастрофы и паники. Он нашёл его — это был тоннель, лестница и небольшая площадь перед ними. Там и была снята эта ужасная и, вместе с тем, прекрасная сцена. 13 декабря 1985 года врачи диагностировали у Тарковского рак лёгких. Когда известие о болезни Тарковского достигло СССР, власти, наконец, разрешили его сыну Андрею вылететь к отцу. В это же время был снят запрет с имени Тарковского — его фильмы снова допустили к демонстрации в кинотеатрах. 29 декабря 1986 года
Тарковский умер в Париже в возрасте 54 лет. В 1990 году режиссёр был удостоен Ленинской премии посмертно.
Вы можете посмотреть фильмы Андрея Тарковского онлайн на нашем сайте:
«Каток и скрипка»
(1960)
«Иваново детство»
(1962)
«Андрей Рублёв»
(1966 - 1969)
«Солярис»
(1972)
«Зеркало»
(1974)
«Сталкер»
(1979)
«Ностальгия»
(1983)
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