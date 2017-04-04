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«Кинематографический бог» и невозвращенец

4 апреля
2017 год

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4 апреля 2017
Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения советского режиссёра и сценариста Андрея Тарковского. Его творчество оказало сильное влияние на развитие отечественного и зарубежного кино, британский режиссёр и продюсер Дэнни Бойл называл Тарковского «кинематографическим богом».

«Кинематографический бог» и невозвращенец

Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье в 200 км от Костромы на берегу Волги, где жили родственники его матери Марии Вишняковой. Через несколько месяцев они вернулись в Москву. Отец режиссёра Арсений Тарковский был переводчиком и поэтом.

В 1954 году Андрей Тарковский поступил во ВГИК на режиссёрское отделение в мастерскую Михаила Ромма. Во время обучения, происходившего на фоне «оттепели», Тарковский знакомится с французской «новой волной» и итальянским неореализмом, что наводит будущего режиссёра на мысли об авторском кино. В эти годы большое влияние на него оказали Бергман и Бунюэль, а позже к этому списку прибавились Феллини и Куросава. Первой курсовой работой Тарковского стал короткометражный фильм по рассказу Хэмингуэя «Убийцы», поставленный осенью 1956 года вместе с Марикой Бейку и Александром Гордоном. Дипломная работа «Каток и скрипка», оператором в которой выступил Вадим Юсов, а сценарий был написан Тарковским вместе с Андроном Кончаловским, успешно была продана объединению «Юность» на «Мосфильме», а позже получила первый приз на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке. В 1960 году Тарковский с отличием окончил ВГИК.

«Кинематографический бог» и невозвращенец

Первым полнометражным игровым фильмом Андрея Тарковского стала картина «Иваново детство» по мотивам военного рассказа Владимира Богомолова «Иван». Пронзительно-трагическая история подростка (Николай Бурляев), в которой светлый мир детства противопоставлялся мрачным реалиям войны, стала сенсацией в мировом кино. Фильм бал награждён «Золотым львом святого Марка» на Международном фестивале в Венеции в 1962 году и многими другими премиями.

Тем временем Тарковский приступил к работе над фильмом «Андрей Рублёв», заявку на который подал годом ранее. Сценарий, написанный совместно с Михалковым-Кончаловским, предвещал постановку авторского фильма-проповеди в форме костюмно-исторического эпоса. Съёмки начались в 1964 году и продолжались больше года. В это время либеральная оттепель начала превращаться в консервативный застой, и работа над фильмом продвигалась всё сложнее и медленнее. Многих советских чиновников от искусства раздражала непривычная форма «Андрея Рублёва», а некоторые из них усмотрели в нём невыгодные параллели с современной действительностью. Фильм подвергался цензурным поправкам и проработкам. В 1969 году «Андрей Рублёв» был показан вне конкурса на Каннском кинофестивале, где был удостоен приза ФИПРЕССИ. 19 октября 1971 года фильм вышел в советский прокат ограниченным числом кинокопий и с тех пор не сходил с экранов.

В 1970 году Тарковский начал снимать «Солярис». Герои этой философско-фантастической драмы по одноимённому роману Станислава Лема — представители технократической цивилизации будущего, обитающие в искусственном мире космической станции, исследующие планету Солярис. В 1972 году «Солярис» был показан на Каннском кинофестивале и, кроме Специального приза жюри, получил также Приз экуменического жюри. В 1973 году фильм вышел в советский прокат.

«Кинематографический бог» и невозвращенец

В 1974 году режиссёр снял свой самый исповедальный фильм «Зеркало», в котором он не стал сковывать себя рамками традиционного сюжета и предложил богатый набор визуальных ассоциаций и воспоминаний художника — автора и героя. Смысловая структура фильма оказалась удивительно многомерной — наряду с философско-поэтическими «кодами» в некоторых эпизодах читался антитоталитарный подтекст (например, в эпизоде в типографии). На совместном заседании коллегии Госкино и секретариата правления Союза кинематографистов «Зеркало» признали непонятным, немассовым и в общем неудачным фильмом.

Снятый в 1979 году по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» фильм «Сталкер» выглядел своего рода компромиссом: угрожающе-таинственная и одновременно сулящая исполнение любых желаний Зона воспринималась как намёк на кризис технократической (то есть «капиталистической») цивилизации, в том же ключе можно было истолковать и смысл диалогов писателя (Анатолий Солоницын) и профессора (Николай Гринько). В 1980 году «Сталкер» был показан на Каннском кинофестивале и получил Приз экуменического жюри. В советский прокат фильм вышел в количестве 196 копий.

«Кинематографический бог» и невозвращенец

В 1980 году Тарковскому было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В том же году режиссёр уехал в Италию для работы над фильмом «Ностальгия», который был показан в 1983 году в конкурсе Каннского кинофестиваля и получил Приз за режиссуру, Приз ФИПРЕССИ и Приз экуменического жюри. По окончании фестиваля и завершении срока командировки Тарковский с женой продолжал оставаться в Италии. Из Рима он отправил письмо на имя председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Режиссёр просил предоставить ему, его жене, тёще и 12-летнему сыну Андрею возможность в течение трёх лет жить в Италии, после чего он обязывался вернуться в СССР. Госкино в свою очередь отказало Тарковскому, «имея при этом в виду, что удовлетворение его просьбы создаст нежелательный прецедент». 10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Тарковский объявил о своём решении не возвращаться в СССР. На родине запретили показывать его фильмы в кинотеатрах, упоминать его имя в печати.

Снятый в 1985 году в Швеции фильм «Жертвоприношение» стал последней работой режиссёра. Идея фильма была взята из киносценария «Ведьма», братьев Стругацких. Текст фактически написан Аркадием Стругацким в 1981 году по просьбе Тарковского. Тарковский в течение нескольких дней искал место для сцены атомной катастрофы и паники. Он нашёл его — это был тоннель, лестница и небольшая площадь перед ними. Там и была снята эта ужасная и, вместе с тем, прекрасная сцена. 13 декабря 1985 года врачи диагностировали у Тарковского рак лёгких. Когда известие о болезни Тарковского достигло СССР, власти, наконец, разрешили его сыну Андрею вылететь к отцу. В это же время был снят запрет с имени Тарковского — его фильмы снова допустили к демонстрации в кинотеатрах. 29 декабря 1986 года Тарковский умер в Париже в возрасте 54 лет. В 1990 году режиссёр был удостоен Ленинской премии посмертно.

Вы можете посмотреть фильмы Андрея Тарковского онлайн на нашем сайте:
«Каток и скрипка» (1960)
«Иваново детство» (1962)
«Андрей Рублёв» (1966 - 1969)
«Солярис» (1972)
«Зеркало» (1974)
«Сталкер» (1979)
«Ностальгия» (1983)
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«Кинематографический бог» и невозвращенец фотографии
«Кинематографический бог» и невозвращенец фотографии
«Кинематографический бог» и невозвращенец фотографии
«Кинематографический бог» и невозвращенец фотографии
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