Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV

Более 40 российских компаний представят свои фильмы и сериалы на международном рынке телевизионного и цифрового контента MIPTV, который проходит с 3 по 6 апреля
в Каннах. Среди них, такие компании как Yellow, Black and White, Russian World Vision, Central Partnership, WIZART, Mirsand Ltd. и другие.
В общей сложности на рынке будут представлены 45 российских фильмов и сериалов, в частности «Викинг» Андрея Кравчука, «Экипаж» Николая Лебедева
, «Время первых» Дмитрия Кисёлева
, «После тебя» Анны Матисон
, «Контрибуция» Сергея Снежкина
, мультфильм «Снежная Королева 3: Огонь и Лед»
и 3D-сериал «Джинглики»
.
По данным Роскино, два российских проекта (фантастический сериал «Лучше, чем люди»
с Паулиной Андреевой
в главной роли и детективный триллер «Территория»
режиссера Вано Бурдули
) вышли в финал международного конкурса сериалов MIPDrama Screenings. Победить в питчинге им не удалось, Гран-при Большого жюри достался проекту Тома Тыквера «Вавилон-Берлин»
, в котором снимаются и российские актёры: Дмитрий Александров
, Денис Бургазлиев
и Северия Янушаускайте
.
Это не единственные российские участники каннских конкурсов: мультсериал «Хамелеоны»
вышел в финал конкурса детских веб-сериалов MIP Digital Short Form Series Pitch, победителей которого назовут уже сегодня. Также в рамках кинорынка Роскино впервые представит в Каннах кинокомиссию Москвы, которая постарается привлечь профессионалов мирового уровня к съёмкам в столице России.
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