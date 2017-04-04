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Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV

4 апреля
2017 год

Новости кино >>
4 апреля 2017
Более 40 российских компаний представят свои фильмы и сериалы на международном рынке телевизионного и цифрового контента MIPTV, который проходит с 3 по 6 апреля в Каннах. Среди них, такие компании как Yellow, Black and White, Russian World Vision, Central Partnership, WIZART, Mirsand Ltd. и другие.

Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV

В общей сложности на рынке будут представлены 45 российских фильмов и сериалов, в частности «Викинг» Андрея Кравчука, «Экипаж» Николая Лебедева, «Время первых» Дмитрия Кисёлева, «После тебя» Анны Матисон, «Контрибуция» Сергея Снежкина, мультфильм «Снежная Королева 3: Огонь и Лед» и 3D-сериал «Джинглики».

По данным Роскино, два российских проекта (фантастический сериал «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой в главной роли и детективный триллер «Территория» режиссера Вано Бурдули) вышли в финал международного конкурса сериалов MIPDrama Screenings. Победить в питчинге им не удалось, Гран-при Большого жюри достался проекту Тома Тыквера «Вавилон-Берлин», в котором снимаются и российские актёры: Дмитрий Александров, Денис Бургазлиев и Северия Янушаускайте.


Это не единственные российские участники каннских конкурсов: мультсериал «Хамелеоны» вышел в финал конкурса детских веб-сериалов MIP Digital Short Form Series Pitch, победителей которого назовут уже сегодня. Также в рамках кинорынка Роскино впервые представит в Каннах кинокомиссию Москвы, которая постарается привлечь профессионалов мирового уровня к съёмкам в столице России.
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персоны
Дмитрий Александров (II)Паулина АндрееваДенис БургазлиевВано БурдулиДмитрий КиселёвАндрей КравчукНиколай Лебедев (III)Анна МатисонСергей СнежкинТом ТыкверСеверия Янушаускайте
фильмы
ВикингВремя первыхДжингликиКонтрибуцияЛучше, чем людиПосле тебяСнежная королева 3Экипаж

фотографии >>
Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV фотографии
Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV фотографии
Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV фотографии
Россия представит 45 фильмов и сериалов на MIPTV фотографии
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