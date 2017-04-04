По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм

Долгожданное продолжение успевшего стать культовым сериала «Закон каменных джунглей»
с Александром Петровым
, Аристархом Венесом
, Никитой Павленко
и Юлией Хлыниной
в главных ролях стартовало на телеканале ТНТ 20 марта
. Во втором сезоне сериала было показано 8 серий.
На данный момент неизвестно, получит ли история продолжение, а если да, то какое — в виде 3-го сезона или полнометражного фильма. После окончания второго сезона, продюсер сериала Валерий Федорович
в личном аккаунте на Facebook выразил благодарность всей творческой группе и намекнул на продолжение истории в кино. Вернуться к идее полного метра позволил успех второго сезона, так как он собрал в два раза больше просмотров в интернете, чем первый. Кроме того, многие песни из саундтрека сериала после завершения телефильма в течение всего уик-энда находились в топе iTunes.
Сценарий полного метра «ЗКД» уже написан Ильёй Куликовым
. По мнению сценариста первых двух сезонов, полный метр — это лучший способ закончить историю, рассказанную в двух сезонах «ЗКД». По его словам, сюжет фильма будет строиться на событиях после окончания второго сезона и состоять из разных новелл о героях, которые будут между собой переплетаться.
«ЗКД» — это история про вчерашних детей, которые изо всех сил стремились поскорее попасть во взрослую жизнь. И, оказавшись в ней, судорожно пытаются разобраться, как им себя вести, кому верить и как нести ответственность за свои поступки. В новом сезоне «ЗКД» телеканал ТНТ снова поднимает острые социальные темы, это проект на грани. Но лишь пройдя по этой грани, можно показать, что за неё нельзя переступать. Это ещё одна попытка обратить внимание общества на то, что людям, и особенно подросткам, необходимы внимание и любовь, потому что иначе они будут искать их в чём-то другом.
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