Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм

4 апреля
2017 год

Новости кино >>
4 апреля 2017
Долгожданное продолжение успевшего стать культовым сериала «Закон каменных джунглей» с Александром Петровым, Аристархом Венесом, Никитой Павленко и Юлией Хлыниной в главных ролях стартовало на телеканале ТНТ 20 марта. Во втором сезоне сериала было показано 8 серий.

По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм

На данный момент неизвестно, получит ли история продолжение, а если да, то какое — в виде 3-го сезона или полнометражного фильма. После окончания второго сезона, продюсер сериала Валерий Федорович в личном аккаунте на Facebook выразил благодарность всей творческой группе и намекнул на продолжение истории в кино. Вернуться к идее полного метра позволил успех второго сезона, так как он собрал в два раза больше просмотров в интернете, чем первый. Кроме того, многие песни из саундтрека сериала после завершения телефильма в течение всего уик-энда находились в топе iTunes.

Сценарий полного метра «ЗКД» уже написан Ильёй Куликовым. По мнению сценариста первых двух сезонов, полный метр — это лучший способ закончить историю, рассказанную в двух сезонах «ЗКД». По его словам, сюжет фильма будет строиться на событиях после окончания второго сезона и состоять из разных новелл о героях, которые будут между собой переплетаться.

«ЗКД» — это история про вчерашних детей, которые изо всех сил стремились поскорее попасть во взрослую жизнь. И, оказавшись в ней, судорожно пытаются разобраться, как им себя вести, кому верить и как нести ответственность за свои поступки. В новом сезоне «ЗКД» телеканал ТНТ снова поднимает острые социальные темы, это проект на грани. Но лишь пройдя по этой грани, можно показать, что за неё нельзя переступать. Это ещё одна попытка обратить внимание общества на то, что людям, и особенно подросткам, необходимы внимание и любовь, потому что иначе они будут искать их в чём-то другом.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Закону каменных джунглей» «Никого не жалко»
Эксклюзив: В «Законе каменных джунглей» появится новая героиня
персоны
Аристарх ВенесИлья КуликовНикита ПавленкоАлександр Петров (III)Валерий ФедоровичЮлия Хлынина
фильмы
Закон каменных джунглейЗакон каменных джунглей-2

фотографии >>
По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм фотографии
По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм фотографии
По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм фотографии
По сериалу «Закон каменных джунглей» могут снять полнометражный фильм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
космическая драма
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью