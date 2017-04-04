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Ридли Скотт пригласил Кевина Спейси во «Все деньги мира»

4 апреля
2017 год

Новости кино >>
4 апреля 2017
Пока поклонники Ридли Скотта ждут выхода на экраны нового фильма «Чужой: Завет», британский режиссёр проводит кастинг на главные роли в основанной на реальных событиях драме «Все деньги мира». Кинокомпания Sony Pictures находится в стадии переговоров с Кевином Спейси, Марком Уолбергом и Мишель Уильямс.

Ридли Скотт пригласил Кевина Спейси во «Все деньги мира»

Фильм, черновой вариант сценария которого уже написан Дэвидом Скарпой, основан на реальной истории похищения Пола Гетти III – внука американского миллиардера Жана Пола Гетти. Главная роль в картине будет отведена матери похищенного Гэйл Харрис, которую в случае успеха переговоров сыграет Мишель Уильямс. Роль нефтяного магната и главы семьи предложили Кевину Спейси, а Марк Уолберг претендует на роль бывшего агента ЦРУ Флетчера Чейза, направленного в Рим расследовать преступление.

История, положенная в основу сюжета, произошла в 1973 году. Тогда в Риме был похищен Пол Гетти III – внук одного из первых в истории долларовых миллиардеров Жана Пола Гетти. Похитители требовали выкуп в 17 миллионов долларов, однако нефтяной магнат отказывался платить преступникам на протяжении пяти месяцев. Чтобы убедить Гетти в серьёзности своих намерений, похитители прислали ему отрезанное ухо внука. Миллиардер заплатил лишь 3 миллиона, из которых 800 тысяч он дал в долг своему сыну под 4 процента годовых.

Съёмки драмы «Все деньги мира» начнутся в мае в Италии.
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Ридли Скотт пригласил Кевина Спейси во «Все деньги мира» фотографии
Ридли Скотт пригласил Кевина Спейси во «Все деньги мира» фотографии
Ридли Скотт пригласил Кевина Спейси во «Все деньги мира» фотографии
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