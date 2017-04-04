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Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA

4 апреля
2017 год

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4 апреля 2017
17 апреля на НТВ состоится премьера остросюжетной драмы «Трасса смерти». Сюжет сериала основан на реальных событиях, произошедших на трассе М4 «Дон» в 2014 году. Режиссёром проекта выступил Денис Нейманд («Город особого назначения», «Апперкот для Гитлера»). Главные роли в новом детективном сериале НТВ исполнили Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин и Агния Кузнецова.

Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA

История разворачивается в подмосковном городе Домодедово. На трассе федерального значения банда дорожных убийц вершит террор. Преступники разбрасывают по асфальту шипы из гвоздей, останавливая машины, расстреливают автомобилистов и таинственным образом исчезают. Журналисты называют их «банда GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Дело осложняется тем, что у нападавших нет очевидного мотива, ведь деньги и груз не тронуты.

К расследованию подключается следователь подмосковного ОВД майор Олег Звонарёв (Андрей Мерзликин). Очередное убийство двух пенсионеров в собственной машине имеет схожий почерк. Звонарёв выдвигает версию, что в этой череде преступлений действуют маньяки, которые растягивают ленту из самодельных металлических шипов и как пауки ждут своих жертв, чтобы расстрелять их в упор. К делу привлекают следователя СК по особо тяжким преступлениям полковника Мельникова (Сергей Маковецкий). Мельников и Звонарёв уже знакомы: в прошлом они работали вместе и между ними давний неразрешённый конфликт.

Собственное расследование страшных событий начинает интернет-блогер и бывший редактор криминальной хроники Мария Корсакова (Агния Кузнецова). Ею движут личные мотивы – на автомобильной магистрали расстрелян её родной брат. Только объединив силы и найдя общий язык Корсакова, Мельников и Звонарёв смогут остановить череду бессмысленной жестокости, происходящей на автодороге.

Агния Кузнецова: «Моя героиня - журналистка, которая собственными средствами, а иногда беспринципными методами, пытается раскрыть смерть своего близкого человека. Да, она может и соврать, и подставить, но совсем не негодяйка. Девушка, на самом деле, хорошая, её все равно жалко. Никто больше не может таких персонажей играть, кроме меня».
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Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA фотографии
Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA фотографии
Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA фотографии
Сергей Маковецкий и Андрей Мерзликин схлестнутся с бандой GTA фотографии
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