«Время первых» останется в широком прокате до майских праздников

Продюсер космической драмы «Время первых» Тимур Бекмамбетов
раскрыл детали проката картины. По его словам, фильм о первом человеке в открытом космосе будет идти в кинотеатрах как минимум до майских праздников. Как сообщает ТАСС, на предпремьерном показе продюсер рассказал, что Министерство культуры гарантировало присутствие «Времени первых» в расписании в течение четырёх недель.
Тимур Бекмамбетов вспомнил судьбу другого отечественного фильма, не выдержавшего иностранной конкуренции.
Тимур Бекмамбетов: «Небезызвестный американский фильм («Форсаж 7» вышел в российский прокат 9 апреля 2015 года - прим. ред.) реально убил уже один раз один русский фильм – «Битву за Севастополь» (вышел в прокат 2 апреля 2015 года - прим. ред.). У них не было сил, не знаю, отваги бороться за свои права, и после первой недели показов 80% сеансов фильма «Битва за Севастополь» были переданы американскому фильму про ночных гонщиков. В результате «Севастополь» «пал» на второй неделе проката».
По данным ЕАИС число сеансов «Битвы за Севастополь» после выхода «Форсажа 7» действительно снизилось, но лишь на 53%.
Ранее министр культуры Владимир Мединский на фоне ситуации вокруг противостояния «Времени первых» и «Форсажа 8»
подчеркнул, что время выхода на большие экраны американского блокбастера будут определять прокатчики. Однако Мединский отметил, что необходимо зафиксировать такое количество сеансов картины «Время первых» на четырёх неделях проката, чтобы «этот фильм увидело максимальное количество россиян».
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