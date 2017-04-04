Создатели пятого «Шрэка» пообещали свежий подход

Студии DreamWorks и Universal по-прежнему планируют вернуть к жизни анимационную франшизу «Шрэк»
и активно работают над пятой частью. Как сообщает CinemaBlend, Майкл МакКаллерс
дописал сценарий мультфильма и пообещал переосмыслить в новой части все предыдущие серии.
Майкл МакКаллерс: «Я дописал сценарий, и он мне очень нравится, для меня эта работа была личной. Это будет весьма серьёзное переосмысление серии, но подробнее я рассказать не могу. С учётом того, что DreamWorks была куплена за 3 миллиарда долларов студией Universal , думаю, они крайне заинтересованы в будущем франшизы, продумывают дальнейшие шаги хотя бы на корпоративном уровне. Переосмысление – это как раз то, что им надо. За 4 фильма все эти замечательные персонажи успели полюбиться зрителям, но теперь нужен свежий подход, новый взгляд на них».
Точную дату премьеры студия пока не называет, предположительно «Шрэк 5»
выйдет на большие экраны в 2019
или 2020 году
.
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