Питеру Гринуэю исполнилось 75 лет

Сегодня, 5 апреля
, исполнилось 75 лет знаменитому британскому режиссёру-новатору, художнику, писателю, либреттисту, оператору, актёру, кинокритику и куратору многочисленных выставок Питеру Гринуэю
.
Питер Джон Гринуэй
родился 5 апреля 1942
года в уэльском городе Нью-порт в семье потомственных садовников. После возвращения отца с фронта семья трёхлетнего Питера
переехала в Лондон, поселившись в Ист-Энде, поближе к родственникам отца, жившим в Эссексе. С 1948 года учился в Форест-Скул, где увлёкся литературой, средневековьем и живописью. В 16 лет открыл для себя творчество Хорхе Луиса Борхеса
, ставшего его любимым писателем. Кино же он долгое время считал «чем-то, на что ходят с друзьями»
, пока вместе со школьным товарищем не оказался в кинотеатре на показе бергмановской «Седьмой печати»
. Эту картину, благодаря которой ему открылось европейское кино, Питер
пересматривал по 2 раза в течение 5 дней. В 1959 году будущий мэтр впервые взял в руки камеру формата Супер 8 и вместе с другом Брайаном Лавом
начал снимать ленту «Смерть настроения»
, работу над которой завершил лишь через 3 года. По окончании Уоллтемстоуского колледжа искусств устроился в Центральное управление информации, где 11 лет проработал монтажёром документальных лент о жизни в Великобритании, предназначенных для показа по всему миру.
После целого ряда экспериментальных и документальных короткометражных работ, созданных им в начале карьеры, в 1980-м Гринуэй
снял в псевдодокументальном стиле свой первый полнометражный фильм «Падения»
. Картину заметили на Лондонском кинофестивале и вручили режиссёру премию The Sutherland Trophy, присуждаемую наиболее оригинальной и творческой дебютной работе. А спустя 2 года появилась и его первая полноценная игровая картина «Контракт рисовальщика»
. Всего на счету мастера 70
короткометражных, документальных и игровых фильмов и сериалов, среди которых «Зед и два нуля»
, «Живот архитектора»
, «Отсчёт утопленников»
, «Повар, вор, его жена и её любовник»
, «Книги Просперо»
, «Интимный дневник»
, «8 ½ женщин»
, «Чемоданы Тульса Люпера»
, «Тайны "Ночного дозора"»
, «Рембрандт: Я обвиняю»
, «Гольциус и Пеликанья компания»
, «Эйзенштейн в Гуанахуато»
и многие другие.
Обладатель множества наград, среди которых приз «За лучший художественный вклад» Каннского биеннале (за «Отсчёт утопленников»), BAFTA, приз независимых критиков Boccalino d'Oro за вклад в кинематограф фестиваля в Локарно, призы Венецианского смотра (за «Ночной дозор») и другие. В декабре 2006 года получил звание Командора Ордена Британской империи.
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