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Питеру Гринуэю исполнилось 75 лет

5 апреля
2017 год

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5 апреля 2017
Сегодня, 5 апреля, исполнилось 75 лет знаменитому британскому режиссёру-новатору, художнику, писателю, либреттисту, оператору, актёру, кинокритику и куратору многочисленных выставок Питеру Гринуэю.

Питеру Гринуэю исполнилось 75 лет

Питер Джон Гринуэй родился 5 апреля 1942 года в уэльском городе Нью-порт в семье потомственных садовников. После возвращения отца с фронта семья трёхлетнего Питера переехала в Лондон, поселившись в Ист-Энде, поближе к родственникам отца, жившим в Эссексе. С 1948 года учился в Форест-Скул, где увлёкся литературой, средневековьем и живописью. В 16 лет открыл для себя творчество Хорхе Луиса Борхеса, ставшего его любимым писателем. Кино же он долгое время считал «чем-то, на что ходят с друзьями», пока вместе со школьным товарищем не оказался в кинотеатре на показе бергмановской «Седьмой печати». Эту картину, благодаря которой ему открылось европейское кино, Питер пересматривал по 2 раза в течение 5 дней. В 1959 году будущий мэтр впервые взял в руки камеру формата Супер 8 и вместе с другом Брайаном Лавом начал снимать ленту «Смерть настроения», работу над которой завершил лишь через 3 года. По окончании Уоллтемстоуского колледжа искусств устроился в Центральное управление информации, где 11 лет проработал монтажёром документальных лент о жизни в Великобритании, предназначенных для показа по всему миру.

После целого ряда экспериментальных и документальных короткометражных работ, созданных им в начале карьеры, в 1980-м Гринуэй снял в псевдодокументальном стиле свой первый полнометражный фильм «Падения». Картину заметили на Лондонском кинофестивале и вручили режиссёру премию The Sutherland Trophy, присуждаемую наиболее оригинальной и творческой дебютной работе. А спустя 2 года появилась и его первая полноценная игровая картина «Контракт рисовальщика». Всего на счету мастера 70 короткометражных, документальных и игровых фильмов и сериалов, среди которых «Зед и два нуля», «Живот архитектора», «Отсчёт утопленников», «Повар, вор, его жена и её любовник», «Книги Просперо», «Интимный дневник», «8 ½ женщин», «Чемоданы Тульса Люпера», «Тайны "Ночного дозора"», «Рембрандт: Я обвиняю», «Гольциус и Пеликанья компания», «Эйзенштейн в Гуанахуато» и многие другие.

Обладатель множества наград, среди которых приз «За лучший художественный вклад» Каннского биеннале (за «Отсчёт утопленников»), BAFTA, приз независимых критиков Boccalino d'Oro за вклад в кинематограф фестиваля в Локарно, призы Венецианского смотра (за «Ночной дозор») и другие. В декабре 2006 года получил звание Командора Ордена Британской империи.
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8 1/2 женщинГольциус и Пеликанья компанияЖивот архитектораЗед и два нуляИнтимный дневникКниги ПроспероКонтракт рисовальщикаОтсчёт утопленниковПаденияПовар, вор, его жена и её любовникРембрандт: Я обвиняюТайны «Ночного дозора»Чемоданы Тульса Люпера. Русская версияЧемоданы Тульса Люпера. Часть 1Чемоданы Тульса Люпера. Часть 2Чемоданы Тульса Люпера. Часть 3Эйзенштейн в Гуанахуато

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