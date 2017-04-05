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Под Рязанью откроется музей Андрея Тарковского

5 апреля
2017 год

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5 апреля 2017
Согласно заявлению президента Международного института имени Тарковского, сына выдающегося режиссёра Андрея Тарковского-младшего, в посёлке Мясной Рязанской области откроется музей его отца, которому 4 апреля исполнилось бы 85 лет.



Андрей Тарковский-младший: «Основным проектом нашего института в России является создание музея Тарковского в посёлке Мясной. Надо сказать, что дело это сдвинулось с мёртвой точки. Мы нашли общий язык с губернатором, областным правительством и министерством культуры, договорились о том, что вокруг этого места создаётся заповедная зона, где не будет вестись строительство, и ничего не будет видоизменяться.
Что касается самого дома, то главное, что всё там осталось так, как было при отце. Удалось сохранить подлинную мебель, его вещи и книги. Всё стоит на своих местах – стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует. В конце мая я собираюсь поехать туда, ведь надо ещё сделать ремонт, привести всё в порядок, обеспечить охрану. Думаю, что музей там будет открыт в самом скором времени.
Мне хотелось бы, чтобы это был не просто музей, а место, которое живёт интересной культурной деятельностью, куда молодые люди могли бы приехать, чтобы поработать, подумать, прочувствовать места, связанные с Тарковским. Что-то вроде дома Ингмара Бергмана на острове Фаро. Мы хотим там делать и уже организовали первые мастер-классы на серьёзном международном уровне. Эту деятельность мы собираемся продолжать, для чего потребуется создание определенной инфраструктуры».

Дом в Мясном Андрей Тарковский планировал запечатлеть в «Ностальгии», которую первоначально должны были совместно снимать советские и итальянские кинематографисты. По замыслу режиссёра данный дом должен был принадлежать главному герою фильма — русскому писателю Андрею Горчакову. Но из-за многочисленных бюрократических препятствий и финансовых проблем копродукция развалилась, и советская сторона вышла из проекта. В итоге ленту сняли в Италии, а дом в Мясном по распоряжению Тарковского воссоздали с точностью до последнего гвоздя под Римом на берегу Тибра.

Ранее также сообщалось, что правительством Рязанской области «рассматривается возможность в перспективе создать в посёлке Мясной Центр А.А. Тарковского, кинопарк, дома-имитации тех, где режиссёр снимал свои фильмы». В прошлом году дом мастера в Мясном включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения.
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Под Рязанью откроется музей Андрея Тарковского фотографии
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