Обри Плаза отправилась на поиски Элизабет Олсен

Опубликован бесцензурный трейлер чёрной комедии Мэтта Спайсера «Ингрид едет на запад» с Элизабет Олсен и Обри Плаза в главных ролях.
В фильме пойдёт рассказ о психически нестабильной девушке Ингрид Торберн (Плаза), лишившейся недавно матери и решившей отправиться на запад для того, чтобы подружиться со своим кумиром – Тэйлор Слоун (Олсен), звездой Инстаграма и популярной лос-анджелесской светской львицей.
Помимо Олсен и Плаза в картине заняты Уайат Расселл, Пом Клементьефф, О'Ши Джексон-мл., Меган Гриффи, Билли Магнуссен и другие актёры.
Фильм «Ингрид едет на запад» выйдет в прокат 4 августа.
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