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Кирилл Серебренников стал сказочником

5 апреля
2017 год

Новости кино >>
5 апреля 2017
Кирилл Серебренников выбрал Руанду в качестве локации для своего нового проекта. Съёмки картины проходят в кварталах столицы страны Кигали и на побережье знаменитого озера Киву.

Кирилл Серебренников стал сказочником

Режиссёр создаёт историю об африканских детях по мотивам классической сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». В будущем эта лента, благодаря художественным решениям автора, станет частью необычного сценического действия в рамках одноименной оперы, музыку к которой написал немецкий композитор Энгельберт Хумпердинк.

Кирилл Серебренников: «Это соединение кино и оперы для меня происходит в первый раз. В фильме центральной станет тема про бедных людей, которые ищут лучшей жизни».

Для съёмок ленты были отобраны двое маленьких детей из Руанды Дэвид и Ариана. Ничего не зная о сюжете оперы, они снимаются в ситуациях, которые похожи на те, что описаны в сказке.
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Кирилл Серебренников стал сказочником фотографии
Кирилл Серебренников стал сказочником фотографии
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