Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону

Тим Бёртон
позвал Майкла Китона
на роль главного злодея в киноадаптацию известного диснеевского мультфильма «Дамбо»
, вышедшего в далёком 1941 году.
Если переговоры с актёром увенчаются успехом, то он присоединится к Колину Фарреллу
, Дэнни Де Вито
и Еве Грин
, если, конечно же, они дадут согласие на участие. Известно, что Фаррелл
может сыграть отца двоих детей, которые подружатся с необычным слоном. Ева Грин
предстанет в образе акробатки на трапеции, а Де Вито
станет управляющим небольшого цирка, который перекупает главный злодей с тем, чтобы нажиться на летающем слоне и его матери.
Новый бёртоновский фильм будет представлять собой смесь компьютерной графики и игровой картины. Над сценарием работает Эрен Крюгер
(«Братья Гримм»
). О дате начала съёмок пока ничего неизвестно.
Напомним, что мировая известность Китона началась именно с фильмов Тима Бёртона
. Вместе они успели поработать в своё время над такими картинами, как «Битлджюс»
, «Бэтмен»
и «Бэтмен возвращается»
, после чего расстались на долгие годы. И вот теперь у них появился шанс вновь поработать вместе.
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