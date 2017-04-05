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Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону

5 апреля
2017 год

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5 апреля 2017
Тим Бёртон позвал Майкла Китона на роль главного злодея в киноадаптацию известного диснеевского мультфильма «Дамбо», вышедшего в далёком 1941 году.

Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону

Если переговоры с актёром увенчаются успехом, то он присоединится к Колину Фарреллу, Дэнни Де Вито и Еве Грин, если, конечно же, они дадут согласие на участие. Известно, что Фаррелл может сыграть отца двоих детей, которые подружатся с необычным слоном. Ева Грин предстанет в образе акробатки на трапеции, а Де Вито станет управляющим небольшого цирка, который перекупает главный злодей с тем, чтобы нажиться на летающем слоне и его матери.

Новый бёртоновский фильм будет представлять собой смесь компьютерной графики и игровой картины. Над сценарием работает Эрен Крюгер («Братья Гримм»). О дате начала съёмок пока ничего неизвестно.

Напомним, что мировая известность Китона началась именно с фильмов Тима Бёртона. Вместе они успели поработать в своё время над такими картинами, как «Битлджюс», «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», после чего расстались на долгие годы. И вот теперь у них появился шанс вновь поработать вместе.
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Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону фотографии
Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону фотографии
Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону фотографии
Майкл Китон вернётся к Тиму Бёртону фотографии
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