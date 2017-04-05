Человек-паук дебютирует в режиссуре

Тоби Магвайр
, он же Человек-паук, решил попробовать себя в режиссуре.
В качестве режиссёрского дебюта актёр выбрал для себя экранизацию детективного романа известного норвежского писателя Ю Несбё «Кровь на снегу»
, опубликованного в 2015 году.
Права на роман удалось приобрести совместно компании Тоби Магвайра
Material и компании Лоуренса Грэя
Grey Matter Productions. За написание сценария возьмётся сам автор, а продюсерами заявлены Лоуренс Грэй
, Магвайр
и его партнёр по Material Мэттью Плоуффе
. Среди исполнительных продюсеров - Бен Эверард
от Matter Productions, Ю Несбё
и его литературный агент Никлас Саломонссон
.
Книга повествует о талантливом киллере Олафе, любящем рассказывать истории и работающем на одного из самых могущественных криминальных авторитетов в стране. Когда последний поручает убить ему свою жену, наёмный убийца разрывается между лояльностью и внезапной любовью к женщине, которой вынесен смертный приговор. Это вынуждает Олафа обратиться к главному противнику своего начальника и поставить абсолютно всё в своей жизни на кон.
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