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Человек-паук дебютирует в режиссуре

5 апреля
2017 год

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5 апреля 2017
Тоби Магвайр, он же Человек-паук, решил попробовать себя в режиссуре.

Тоби Магвайр

В качестве режиссёрского дебюта актёр выбрал для себя экранизацию детективного романа известного норвежского писателя Ю Несбё «Кровь на снегу», опубликованного в 2015 году.

Права на роман удалось приобрести совместно компании Тоби Магвайра Material и компании Лоуренса Грэя Grey Matter Productions. За написание сценария возьмётся сам автор, а продюсерами заявлены Лоуренс Грэй, Магвайр и его партнёр по Material Мэттью Плоуффе. Среди исполнительных продюсеров - Бен Эверард от Matter Productions, Ю Несбё и его литературный агент Никлас Саломонссон.

Книга повествует о талантливом киллере Олафе, любящем рассказывать истории и работающем на одного из самых могущественных криминальных авторитетов в стране. Когда последний поручает убить ему свою жену, наёмный убийца разрывается между лояльностью и внезапной любовью к женщине, которой вынесен смертный приговор. Это вынуждает Олафа обратиться к главному противнику своего начальника и поставить абсолютно всё в своей жизни на кон.
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