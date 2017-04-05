Арми Хаммер и Алисия Викандер истребят монстров

Арми Хаммеру
понравилось работать с режиссёром Беном Уитли
на съёмках «Перестрелки»
до такой степени, что он согласился сняться в его новой картине - триллере Freakshift
.
Компанию Хаммеру
составит новая Лара Крофт, т.е. Алисия Викандер
, с которой он снимался в «Агентах А.Н.К.Л.» Гая Ричи
.
По сюжету новой ленты во всём мире из могил восстают монстры для того, чтобы нападать на людей. Для поиска и уничтожения чудовищ правительством сформирована «грязная дюжина»
- в спецотряде только мерзавцы и преступники, которые заинтересованы в охоте на монстров из-за спортивного азарта и денег.
Над сценарием Уитли корпел вместе со своим постоянный соавтором Эми Джамп
. Съёмки стартуют в августе текущего года по завершения работы Викандер
над перезапуском «Лары Крофт»
.
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