Мира Сорвино сыграет в телевизионной адаптации «Трёх дней Кондора»

Мира Сорвино
присоединилась к актёрскому ансамблю 10-серийного ремейка классического шпионского триллера Сидни Поллака «Три дня Кондора»
с Робертом Редфордом
в главной роли.
По сюжету Джо «Кондор» Тёрнер (Макс Айронс
) поступил на тайную службу в ЦРУ для сбора и анализа информации. Однако после кровавой расправы над сотрудниками его отдела ему приходится оставить бумажную работу и вступить в смертельную битву с крайне опасным врагом. Сорвино
предстоит воплотить образ следователя Марти Фрост, которая вышла из отставки, чтобы разобраться в том, что же произошло в офисе Тёрнера.
Режиссёром и исполнительным продюсером сериала заявлен Лоренс Триллинг
. На его плечах - первые 3 эпизода нового телешоу, адаптированного для телевидения Джейсоном Смайловичем
и Тоддом Кацбергом
. Все трое также числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Дэвидом Эллисоном
, Даной Голдберг
и Марси Росс
.
За производство шоу, которое будет показано на телеканале Audience Network, отвечают Paramaunt TV, MGM Television и Skydance TV.
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