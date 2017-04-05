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Мира Сорвино сыграет в телевизионной адаптации «Трёх дней Кондора»

5 апреля
2017 год

Новости кино >>
5 апреля 2017
Мира Сорвино присоединилась к актёрскому ансамблю 10-серийного ремейка классического шпионского триллера Сидни Поллака «Три дня Кондора» с Робертом Редфордом в главной роли.

Мира Сорвино

По сюжету Джо «Кондор» Тёрнер (Макс Айронс) поступил на тайную службу в ЦРУ для сбора и анализа информации. Однако после кровавой расправы над сотрудниками его отдела ему приходится оставить бумажную работу и вступить в смертельную битву с крайне опасным врагом. Сорвино предстоит воплотить образ следователя Марти Фрост, которая вышла из отставки, чтобы разобраться в том, что же произошло в офисе Тёрнера.

Режиссёром и исполнительным продюсером сериала заявлен Лоренс Триллинг. На его плечах - первые 3 эпизода нового телешоу, адаптированного для телевидения Джейсоном Смайловичем и Тоддом Кацбергом. Все трое также числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Марси Росс.

За производство шоу, которое будет показано на телеканале Audience Network, отвечают Paramaunt TV, MGM Television и Skydance TV.
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