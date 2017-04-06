Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В День космонавтики стартует фестиваль фильмов про космос

6 апреля
2017 год

Новости кино >>
6 апреля 2017
В День космонавтики, 12 апреля, в Новом Пространстве Театра Наций стартует кинофестиваль SPACEWEEK, посвящённый космосу.

В День космонавтики стартует фестиваль фильмов про космос

Его программа будет представлена сегодня, 6 апреля, куратором Нового Пространства Верой Мартынов во время показа фильма Ольги Литвак о создании космического экшна «Время первых». Картину представят его создатели: Евгений Миронов, сценарист Олег Погодин, исполнитель роли Евгения Хрунова, со-продюсер Александр Новин и исполнительница роли Светланы Леоновой Александра Урсуляк.

Помимо данной ленты в программу кинофестиваля Нового Пространства вошли первые научно-фантастические фильмы в истории кино с живым музыкальным сопровождением #NEWSPACEMUSIC, редкие советские, российские и зарубежные картины. Посетителей ждут встречи с кинокритиками, режиссёрами, круглые столы и обсуждения.

Куратор кинопрограммы SPACEWEEK – Борис Нелепо.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Время первых» останется в широком прокате до майских праздников

Интервью:
Константин Хабенский: «То, что люди полетели на тракторе, вызывает некую оторопь»

Рецензии:
«Время первых»
Поиск по меткам
Российские фильмыФильмы про космос
персоны
Евгений МироновАлександр НовинОлег ПогодинАлександра Урсуляк
фильмы
Время первых

фотографии >>
Фильм о фильме «Время первых»
Фильм о фильме «Время первых»
Фильм о фильме «Время первых»
Фильм о фильме «Время первых»
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
космическая драма
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью