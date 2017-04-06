В День космонавтики стартует фестиваль фильмов про космос

В День космонавтики, 12 апреля
, в Новом Пространстве Театра Наций
стартует кинофестиваль SPACEWEEK
, посвящённый космосу.
Его программа будет представлена сегодня, 6 апреля, куратором Нового Пространства Верой Мартынов
во время показа фильма Ольги Литвак
о создании космического экшна «Время первых»
. Картину представят его создатели: Евгений Миронов
, сценарист Олег Погодин
, исполнитель роли Евгения Хрунова
, со-продюсер Александр Новин
и исполнительница роли Светланы Леоновой Александра Урсуляк
.
Помимо данной ленты в программу кинофестиваля Нового Пространства вошли первые научно-фантастические фильмы в истории кино с живым музыкальным сопровождением #NEWSPACEMUSIC, редкие советские, российские и зарубежные картины. Посетителей ждут встречи с кинокритиками, режиссёрами, круглые столы и обсуждения.
Куратор кинопрограммы SPACEWEEK – Борис Нелепо
.
обсуждение >>