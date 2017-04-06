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В Москве пройдёт мастер-класс Джеймса Роу

6 апреля
2017 год

Новости кино >>
6 апреля 2017
11 апреля в 19:30 в Конференц-зале РГБМ состоится мастер-класс Джеймса Роу, организованный New York Film Academy и «Киноквартирником» в РГБМ при поддержке Молодёжного Центра СК РФ.

В Москве пройдёт мастер-класс Джеймса Роу

Джеймс Роу - сценарист, режиссёр и педагог с опытом работы более 20 лет. Его режиссёрский дебют «Конец невинности» с участием Питера Фачинелли, Тома Арнольда и Эми Ирвинг был выпущен каналом HBO. Он продолжает писать и разрабатывать кино- и телепроекты, параллельно преподавая режиссуру для продвинутого уровня в Нью-Йоркской Академии Киноискусства.

Топики лекции относятся к кино, телевидению и всем медиа в цифровом ландшафте. Мастер-класс пройдёт по адресу: Большая Черкизовская, д.4, корп. 1 (метро «Пребраженская площадь»). Вход свободный.

Ведущий вечера - режиссёр и продюсер, выпускник NYFA Андрей Ким.
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