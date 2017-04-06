В Москве пройдёт мастер-класс Джеймса Роу

11 апреля
в 19:30
в Конференц-зале РГБМ
состоится мастер-класс Джеймса Роу
, организованный New York Film Academy и «Киноквартирником» в РГБМ при поддержке Молодёжного Центра СК РФ.
Джеймс Роу
- сценарист, режиссёр и педагог с опытом работы более 20 лет. Его режиссёрский дебют «Конец невинности»
с участием Питера Фачинелли
, Тома Арнольда
и Эми Ирвинг
был выпущен каналом HBO. Он продолжает писать и разрабатывать кино- и телепроекты, параллельно преподавая режиссуру для продвинутого уровня в Нью-Йоркской Академии Киноискусства.
Топики лекции относятся к кино, телевидению и всем медиа в цифровом ландшафте. Мастер-класс пройдёт по адресу: Большая Черкизовская, д.4, корп. 1 (метро «Пребраженская площадь»). Вход свободный
.
Ведущий вечера - режиссёр и продюсер, выпускник NYFA Андрей Ким
.
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