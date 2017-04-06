Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма

Юрий Быков
разместил в Facebook
объявление о начале подбора персонала для разработки своей новой картины перед её официальным запуском.
Режиссёр пока не раскрывает детали проекта, но известно, что тестовая работа над ним будет длиться порядка 4 месяцев — с мая по август текущего года. По её итогам станет ясно, получилась ли команда и можно ли делать фильм на его студии «Кода», или же его нужно отдавать опытной производственной студии.
Юрий Быков: «Независимо от результата все четыре месяца работы оплачиваются на уровне. То есть это объявление — не поиск бесплатных или дешёвых простаков, а попытка создать команду на будущее из молодых кинематографистов».
Быкову
требуются ассистент режиссёра по административной работе, ассистент режиссёра по актёрам и ассистент режиссёра по подбору объектов. Возраст — не старше 30 лет. Наличие минимального полевого опыта по специальности обязательно. Резюме следует отправлять на почту YuryBykov@Lenta.ru
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