Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма

6 апреля
2017 год

Новости кино >>
6 апреля 2017
Юрий Быков разместил в Facebook объявление о начале подбора персонала для разработки своей новой картины перед её официальным запуском.

Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма

Режиссёр пока не раскрывает детали проекта, но известно, что тестовая работа над ним будет длиться порядка 4 месяцев — с мая по август текущего года. По её итогам станет ясно, получилась ли команда и можно ли делать фильм на его студии «Кода», или же его нужно отдавать опытной производственной студии.

Юрий Быков: «Независимо от результата все четыре месяца работы оплачиваются на уровне. То есть это объявление — не поиск бесплатных или дешёвых простаков, а попытка создать команду на будущее из молодых кинематографистов».

Быкову требуются ассистент режиссёра по административной работе, ассистент режиссёра по актёрам и ассистент режиссёра по подбору объектов. Возраст — не старше 30 лет. Наличие минимального полевого опыта по специальности обязательно. Резюме следует отправлять на почту YuryBykov@Lenta.ru.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Юрий Быков уволен с проекта «Время первых»
Юрий Быков снимет фильм о войне на Украине
Юрий Быков снимет фильм о событиях на Украине
Поиск по меткам
КиноиндустрияРоссийские фильмы
персоны
Юрий Быков

фотографии >>
Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма фотографии
Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма фотографии
Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма фотографии
Юрию Быкову требуются ассистенты для нового фильма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью