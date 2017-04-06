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Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей

6 апреля
2017 год

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6 апреля 2017
Сегодня, 6 апреля, исполнилось 75 лет знаменитому голливудскому режиссёру, сценаристу, продюсеру и актёру Барри Левинсону, подарившему нам незабываемого «Человека дождя».

Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей

Барри Левинсон родился 6 апреля 1942 года в Балтиморе (штат Мэриленд). Учился в Американском университете на отделении радиожурналистики.

Свою карьеру в кино начинал как автор сценариев для фильмов Мела Брукса, Нормана Джуисона и других выдающихся кинематографистов. В качестве режиссёра дебютировал в 1982 году картиной «Забегаловка». Следующей его заметной работой стал фильм «Доброе утро, Вьетнам», а знаменитый «Человек дождя» принёс ему долгожданный «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Всего на счету режиссёра 38 постановок, включая сериалы, игровые и документальные ленты. В частности, Левинсон снял такие картины, как «Самородок», «Молодой Шерлок Холмс», «Алюминиевые человечки», «Авалон», «Багси», «Игрушки», «Джимми-Голливуд», «Разоблачение», «Спящие», «Плутовство», «Сфера», «Бандиты», «Унижение» и «Рок на Востоке». Кроме того, он иногда сам появляется в кадре в качестве актёра.

Обладатель премий Давида ди Донателло, «Эмми», «Юпитер» и многих других.
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Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей фотографии
Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей фотографии
Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей фотографии
Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей фотографии
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