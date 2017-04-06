Создатель «Человека дождя» отмечает юбилей

Сегодня, 6 апреля
, исполнилось 75
лет знаменитому голливудскому режиссёру, сценаристу, продюсеру и актёру Барри Левинсону
, подарившему нам незабываемого «Человека дождя»
.
Барри Левинсон
родился 6 апреля 1942
года в Балтиморе (штат Мэриленд). Учился в Американском университете на отделении радиожурналистики.
Свою карьеру в кино начинал как автор сценариев для фильмов Мела Брукса
, Нормана Джуисона
и других выдающихся кинематографистов. В качестве режиссёра дебютировал в 1982 году картиной «Забегаловка»
. Следующей его заметной работой стал фильм «Доброе утро, Вьетнам»
, а знаменитый «Человек дождя»
принёс ему долгожданный «Оскар» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Всего на счету режиссёра 38
постановок, включая сериалы, игровые и документальные ленты. В частности, Левинсон
снял такие картины, как «Самородок»
, «Молодой Шерлок Холмс»
, «Алюминиевые человечки»
, «Авалон»
, «Багси»
, «Игрушки»
, «Джимми-Голливуд»
, «Разоблачение»
, «Спящие»
, «Плутовство»
, «Сфера»
, «Бандиты»
, «Унижение»
и «Рок на Востоке»
. Кроме того, он иногда сам появляется в кадре в качестве актёра.
Обладатель премий Давида ди Донателло, «Эмми», «Юпитер» и многих других.
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