Эрик Рот адаптирует «Дюну»

К новой экранизации культового фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна»
, за которую взялся Дени Вильнёв
, присоединился ещё один выдающийся кинематографист.
Им стал известный сценарист Эрик Рот
, на чьём счету «Оскар» за «Форреста Гампа»
и сценарии к «Загадочной истории Бенджамина Баттона»
и «Мюнхену»
.
Рот
адаптирует для кино сюжет, разворачивающийся на планете Арракис (она же Дюна) в далёком 10991 году. Мы вновь встретимся с юным Полом Атрейдесом, сыном герцога Лито, предательски убитого злобными Харконненами с одобрения Императора, и проследим его становление.
Когда именно начнутся съёмки фильма, пока неизвестно.
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