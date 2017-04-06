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Эрик Рот адаптирует «Дюну»

6 апреля
2017 год

Новости кино >>
6 апреля 2017
К новой экранизации культового фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», за которую взялся Дени Вильнёв, присоединился ещё один выдающийся кинематографист.

Эрик Рот

Им стал известный сценарист Эрик Рот, на чьём счету «Оскар» за «Форреста Гампа» и сценарии к «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Мюнхену».

Рот адаптирует для кино сюжет, разворачивающийся на планете Арракис (она же Дюна) в далёком 10991 году. Мы вновь встретимся с юным Полом Атрейдесом, сыном герцога Лито, предательски убитого злобными Харконненами с одобрения Императора, и проследим его становление.

Когда именно начнутся съёмки фильма, пока неизвестно.
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