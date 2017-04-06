Шайю ЛаБафа разлюбили

В Великобритании в конце марта стартовал прокат картины «Война» с Шайей ЛаБафом. В премьерную неделю фильму, показанному только в одном кинотеатре в городе Бернли, удалось собрать лишь 7 фунтов стерлингов (около 500 рублей) — на него купили только 1 билет.
На этой неделе, как выяснило издание The Hollywood Reporter, сборы выросли в 3 раза. «Думаю, в сумме мы продали три билета» - сообщил представитель кинотеатра и добавил, что ленту перестанут показывать уже сегодня, 6 апреля, через неделю после премьеры. А следовательно, больше билетов продано не будет.
По данным журнала, «Война» уже доступна в сети и никак не могла стать кассовым хитом в традиционных кинотеатрах, что не отменяет удивления от результатов британского проката.
В целом сборы «Войны» в Великобритании составили 21 фунт стерлингов (около 1500 тысяч рублей). Премьера фильма состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. В США картина, вышедшая в ограниченном прокате в декабре прошлого года, собрала 454 тысячи долларов, а в России — около 15 тысяч долларов.
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