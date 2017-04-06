Арни не останется в «Неудержимых» без Слая

«Неудержимых»
продолжают покидать ключевые фигуры серии.
Следом за Сильвестром Сталлоне
отказался сниматься в четвёртой части и Арни
.
Арнольд Шварценеггер: «Без Слая не может быть никаких "Неудержимых". Я никогда не буду играть в этом фильме без него, нет».
О разногласиях между Сталлоне
и продюсером Ави Лернером
, касающихся многих составных будущей ленты, чей прокат следует ожидать не ранее 2018-го года, стало известно на прошлой неделе. В результате конфликта Слай
покинул экшн-серию, хотя Лернер
убеждён, что это лишь временное недоразумение.
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