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Арни не останется в «Неудержимых» без Слая

6 апреля
2017 год

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6 апреля 2017
«Неудержимых» продолжают покидать ключевые фигуры серии.

Арни не останется в «Неудержимых» без Слая

Следом за Сильвестром Сталлоне отказался сниматься в четвёртой части и Арни.

Арнольд Шварценеггер: «Без Слая не может быть никаких "Неудержимых". Я никогда не буду играть в этом фильме без него, нет».

О разногласиях между Сталлоне и продюсером Ави Лернером, касающихся многих составных будущей ленты, чей прокат следует ожидать не ранее 2018-го года, стало известно на прошлой неделе. В результате конфликта Слай покинул экшн-серию, хотя Лернер убеждён, что это лишь временное недоразумение.
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Арни не останется в «Неудержимых» без Слая фотографии
Арни не останется в «Неудержимых» без Слая фотографии
Арнольд Шварценеггер
Арни не останется в «Неудержимых» без Слая фотографии
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