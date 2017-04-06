«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом

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подвёл итоги и назвал самые прибыльные фильмы минувшего года. При этом в расчёт были приняты не только результаты кинопроката, но и потенциальные доходы с продаж на домашнем видео и телевизионных прав, поскольку довольно часто цифры кассовых сборов не всегда дают объективную картину. Впрочем, все произведённые Deadline Hollywood расчёты всё равно носят примерный и прикидочный характер, да и у некоторых лент («Моана»
, «Зверопой»
, «Скрытые фигуры»
) в приведённом чарте мировой прокат на данный момент ещё не завершён.
В отличие от 2015-го, когда самый кассовый фильм стал и самым прибыльным, в 2016-м абсолютным чемпионом оказалась занявшая только 6 место по мировым сборам «Тайная жизнь домашних животных»
. Причина в значительно меньшем, чем у конкурентов, 75-миллионном бюджете. Согласно подсчётам Deadline Hollywood, мультфильм принесёт своим создателям почти 375 миллионов долларов чистой прибыли.
На втором месте - снятый за 58 миллионов долларов «Дэдпул»
($322,2 млн чистой прибыли), а замыкает тройку лидеров «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
($319,6 млн чистой прибыли). Что касается самого кассового фильма 2016 года «Первый мститель: Противостояние»
, то он по прибыльности занял лишь восьмую строчку ($193,4 млн), поскольку на его производство и раскрутку потратили $631,7 млн.
В топе-20 также можно встретить такие картины, как «В поисках Дори»
, «Зверополис»
, «Книга джунглей»
, «Фантастические твари и где они обитают»
, «Отряд самоубийц»
, «Доктор Стрэндж»
, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
, «Заклятие 2»
, «Кунг-фу панда 3»
, «Angry Birds в кино»
, «Ла-Ла Ленд»
, «Не дыши»
и «Полтора шпиона»
.
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