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«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом

6 апреля
2017 год

Новости кино >>
6 апреля 2017
Популярный сайт Deadline Hollywood подвёл итоги и назвал самые прибыльные фильмы минувшего года. При этом в расчёт были приняты не только результаты кинопроката, но и потенциальные доходы с продаж на домашнем видео и телевизионных прав, поскольку довольно часто цифры кассовых сборов не всегда дают объективную картину. Впрочем, все произведённые Deadline Hollywood расчёты всё равно носят примерный и прикидочный характер, да и у некоторых лент («Моана», «Зверопой», «Скрытые фигуры») в приведённом чарте мировой прокат на данный момент ещё не завершён.

«Тайная жизнь домашних животных»

В отличие от 2015-го, когда самый кассовый фильм стал и самым прибыльным, в 2016-м абсолютным чемпионом оказалась занявшая только 6 место по мировым сборам «Тайная жизнь домашних животных». Причина в значительно меньшем, чем у конкурентов, 75-миллионном бюджете. Согласно подсчётам Deadline Hollywood, мультфильм принесёт своим создателям почти 375 миллионов долларов чистой прибыли.

На втором месте - снятый за 58 миллионов долларов «Дэдпул» ($322,2 млн чистой прибыли), а замыкает тройку лидеров «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» ($319,6 млн чистой прибыли). Что касается самого кассового фильма 2016 года «Первый мститель: Противостояние», то он по прибыльности занял лишь восьмую строчку ($193,4 млн), поскольку на его производство и раскрутку потратили $631,7 млн.

В топе-20 также можно встретить такие картины, как «В поисках Дори», «Зверополис», «Книга джунглей», «Фантастические твари и где они обитают», «Отряд самоубийц», «Доктор Стрэндж», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Заклятие 2», «Кунг-фу панда 3», «Angry Birds в кино», «Ла-Ла Ленд», «Не дыши» и «Полтора шпиона».
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«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом фотографии
«Тайная жизнь домашних животных» стала самым прибыльным фильмом фотографии
«Дэдпул»
«Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
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