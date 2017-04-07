«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ

Согласно результатам исследования «СКАН-Интерфакс» фильм «Красавица и чудовище»
стал самым упоминаемым в отечественных СМИ за март. Также в тройку лидеров вошли «Конг: Остров Черепа»
и «Логан»
.
Картина Билла Кондона
«Красавица и чудовище» за месяц упоминалась в различных публикациях почти 3 тыс. раз.
Высокую упоминаемость фильма студии Disney подогрел скандал, сопровождавший его выход в российский прокат. После появления информации о том, что в ленте появился гомосексуальный персонаж, депутат Виталий Милонов попросил министерство культуры провести проверку картины на наличие гей-пропаганды. По результатам экспертизы Института культурного наследия им. Лихачёва признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений выявлено не было, однако Минкульт рекомендовал повысить возрастную категорию «Красавицы и чудовища» до 16+.
Второе место по упоминаемости в марте занял «Конг: Остров Черепа», ставший одним из самых ожидаемых фильмов этого года. В целом лента упоминалась в СМИ более 1,2 тыс. раз
. Среди самых популярных сюжетов оказалась новость о ЧП во время премьеры картины в городе Хошимин во Вьетнаме, где сгорела пятиметровая статуя Кинг-Конга.
На третьем месте оказался «Логан», упомянутый в СМИ более 900 раз
. Продолжающий франшизу «Люди Икс»
фильм стал третьей и финальной картиной про Росомаху, о чём заявлял исполнитель главной роли Хью Джекман
.
Также в десятку самых упоминаемых фильмов марта вошли «Т2: Трейнспоттинг»
, «Босс-молокосос»
, «Могучие рейнджеры»
, «Сплит»
, «Притяжение»
, «Зверопой»
и «Смурфики: Затерянная деревня»
.
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