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«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ

7 апреля
2017 год

Новости кино >>
7 апреля 2017
Согласно результатам исследования «СКАН-Интерфакс» фильм «Красавица и чудовище» стал самым упоминаемым в отечественных СМИ за март. Также в тройку лидеров вошли «Конг: Остров Черепа» и «Логан».

«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ

Картина Билла Кондона «Красавица и чудовище» за месяц упоминалась в различных публикациях почти 3 тыс. раз. Высокую упоминаемость фильма студии Disney подогрел скандал, сопровождавший его выход в российский прокат. После появления информации о том, что в ленте появился гомосексуальный персонаж, депутат Виталий Милонов попросил министерство культуры провести проверку картины на наличие гей-пропаганды. По результатам экспертизы Института культурного наследия им. Лихачёва признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений выявлено не было, однако Минкульт рекомендовал повысить возрастную категорию «Красавицы и чудовища» до 16+.

Второе место по упоминаемости в марте занял «Конг: Остров Черепа», ставший одним из самых ожидаемых фильмов этого года. В целом лента упоминалась в СМИ более 1,2 тыс. раз. Среди самых популярных сюжетов оказалась новость о ЧП во время премьеры картины в городе Хошимин во Вьетнаме, где сгорела пятиметровая статуя Кинг-Конга.

На третьем месте оказался «Логан», упомянутый в СМИ более 900 раз. Продолжающий франшизу «Люди Икс» фильм стал третьей и финальной картиной про Росомаху, о чём заявлял исполнитель главной роли Хью Джекман.

Также в десятку самых упоминаемых фильмов марта вошли «Т2: Трейнспоттинг», «Босс-молокосос», «Могучие рейнджеры», «Сплит», «Притяжение», «Зверопой» и «Смурфики: Затерянная деревня».
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«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ фотографии
«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ фотографии
«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ фотографии
«Красавица и чудовище» стала самым популярным фильмом в российских СМИ фотографии
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