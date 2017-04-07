Съёмки второго «Аватара» начнутся уже осенью

Как рассказала Сигурни Уивер
в интервью The Hollywood Reporter, производство сиквела «Аватара»
начнётся уже этой осенью. К своим ролям вернутся Сэм Уортингтон
, Зои Салдана
и Сигурни Уивер, несмотря на смерть её героини в первой части. Скоро актёры начнут тренироваться и готовиться к съёмкам, которые будут проходить в том числе под водой.
Ранее режиссёр Джеймс Кэмерон
сообщал, что сценарии четырёх новых фильмов из серии «Аватар» готовы.
Сигурни Уивер: «Эти сценарии настолько удивительны, что я совершенно не переживаю, что мы как-то разочаруем поклонников. Я волнуюсь лишь о том, как мы воплотим эти сюжеты в жизнь, потому что они очень амбициозны. Но они стоят того, их стоит ждать. Мы пытаемся завершить всё настолько быстро, насколько это возможно».
В марте Кэмерон уточнил, что вторая часть «Аватара» вопреки ожиданиям поклонников не выйдет в декабре 2018 года, а дата релиза ещё не объявлена.
Вышедший в 2009 году фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» собрал $2,7 млрд. при бюджете $237 млн. Самая кассовая картина в истории проката взяла три «Оскара»: за лучшие визуальные эффекты, лучшую работу художника-постановщика и лучшую операторскую работу.
Премьеры следующих трёх лент фантастической серии теперь следует ждать в 2020, 2022 и 2023 годах, если их вновь не перенесут.
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