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Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля

7 апреля
2017 год

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7 апреля 2017
Пятый Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в Омске с 25 по 29 апреля. Приём заявок проходит с 26 декабря 2016 года по 27 марта 2017 года.

Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля

Жюри основного конкурса в этом году возглавит режиссёр Алексей Попогребский, короткометражные работы оценит жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой, документальный конкурс будет судить жюри под председательством режиссёра Алексея Федорченко.

Жюри фестиваля в этом году возглавит участник Берлинского кинофестиваля и победитель «Кинотавра» Алексей Попогребский, который в последние годы работал в новом для себя сериальном жанре и преподавал в Московской школе кино.

Дебютная полнометражная работа Алексея Попогребского «Коктебель», снятая в соавторстве с Борисом Хлебниковым, принимала участие в конкурсе Московского кинофестиваля, где была отмечена специальным призом жюри. Затем Попогребский уже самостоятельно снял фильм «Простые вещи» с Сергеем Пускепалисом и Леонидом Броневым. Картина стала победителем фестиваля «Кинотавр» 2007 года. Через три года – уже на Берлинском кинофестивале – презентовал свою картину «Как я провёл этим летом», главные роли в которой исполнили Сергей Пускепалис и Григорий Добрыгин. Они были отмечены призом за исполнение лучших мужских ролей, а оператор ленты Павел Костомаров получил приз за выдающийся вклад в искусство. Весной на телеканале «Россия-1» должна выйти новая работа Алексея Попогребского – сериал «Оптимисты».

Программный директор фестиваля «Движение» Стас Тыркин: «Столь же важно для нас, что короткометражный конкурс, очень сильный в этом году, будет оценивать жюри под руководством одного из лучших современных российских продюсеров Сабины Еремеевой. Сабина работала с ведущими нашими режиссёрами - Анной Меликян, Светланой Проскуриной, Кириллом Серебренниковым, в её резюме и знаменитый альманах короткометражек «Короткое замыкание», восемь лет назад представлявший новую волну российского кино на Венецианском кинофестивале. На первом фестивале «Движение» именно Сабину мы отметили ставшим впоследствии традиционным спецпризом продюсеру за достижения в профессии. Жюри документального конкурса на Пятом юбилейном фестивале возглавит, пожалуй, самый самобытный режиссёр отечественного кино, Алексей Федорченко. Мало кто знает, что автор знаменитых игровых картин «Овсянки» и «Ангелы революции» столь же интересно работает в документальном жанре - речь не о мокьюментари «Первые на Луне», который ошибочно наградили в Венеции как документальный фильм, а о картине «Тот свет», российская премьера которой состоялась на первом фестивале «Движение»».

Президентом фестиваля является актёр, режиссёр и сценарист Артём Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области.
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фильмы
Ангелы революцииКак я провёл этим летомКоктебельКороткое замыкание (киноальманах)ОвсянкиОптимистыПервые на ЛунеПростые вещи

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Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля фотографии
Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля фотографии
Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля фотографии
Кинофестиваль дебютов «Движение» пройдёт в конце апреля фотографии
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