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За полярным кругом начались съёмки «Мёртвого озера»

7 апреля
2017 год

Новости кино >>
7 апреля 2017
Роман Прыгунов, режиссёр фильмов «Духless» и «Духless»-2, приступил к съёмкам нового сериала для канала ТВ-3 в жанре мистический триллер под рабочим названием «Мёртвое озеро». Съёмки пилотной серии проходят за полярным кругом.

Евгений Цыганов

В съёмках принимают участие Евгений Цыганов, Павел Табаков («Звезда»), Наталья Чистякова-Ионова (певица Глюк'oza), Александр Робак («Географ глобус пропил»), Андрей Смоляков («Высоцкий», «Викинг»), Виктор Хориняк («Кухня»), Павел Ворожцов («Духless 2»), а также Лев Прыгунов, Тимофей Трибунцев и другие.

По сюжету главный герой Максим Покровский (Евгений Цыганов), перспективный сотрудник МВД, приезжает из Москвы в маленький северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната. Постепенно следователь погружается в тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь города, затерянного в сибирской тайге.

Проект снимается компанией «Медиаслово» по заказу телеканала ТВ-3. Продюсерами сериала стали генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович, генеральный продюсер канала Евгений Никишов, основатели «Медиаслово» Пётр Ануров («Духless», «Духless-2», «Селфи») и известный медиаменеджер и продюсер Данила Шарапов.

Напомним, что в январе 2017 года ТВ-3 объявил о расширении границ своего бренда и намерении стать лидером в производстве драматических сериалов.

Валерий Федорович: «В ближайшие несколько лет мы будем полностью обновляться и выпускать крупные проекты каждый год – такие, как «Гоголь». И чтобы это получилось, в этом году мы планируем запустить в производство порядка десяти пилотов».
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фильмы
ВикингВысоцкий. Спасибо, что живойГеограф глобус пропилГогольДухLessДухless 2ЗвездаКухняМёртвое озероСелфи

фотографии >>
За полярным кругом начались съёмки «Мёртвого озера» фотографии
Павел Табаков
Наталья Чистякова-Ионова
Роман Прыгунов
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№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   7.04.2017 - 14:20
Это наш ответ Твинпиксу что ль? читать далее>>
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