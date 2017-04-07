За полярным кругом начались съёмки «Мёртвого озера»

Роман Прыгунов
, режиссёр фильмов «Духless»
и «Духless»-2
, приступил к съёмкам нового сериала для канала ТВ-3 в жанре мистический триллер под рабочим названием «Мёртвое озеро»
. Съёмки пилотной серии проходят за полярным кругом.
В съёмках принимают участие Евгений Цыганов
, Павел Табаков
(«Звезда»
), Наталья Чистякова-Ионова (певица Глюк'oza
), Александр Робак
(«Географ глобус пропил»
), Андрей Смоляков
(«Высоцкий»
, «Викинг»
), Виктор Хориняк («Кухня»), Павел Ворожцов
(«Духless 2»), а также Лев Прыгунов
, Тимофей Трибунцев
и другие.
По сюжету главный герой Максим Покровский (Евгений Цыганов), перспективный сотрудник МВД, приезжает из Москвы в маленький северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного магната. Постепенно следователь погружается в тайную, скрытую от посторонних глаз жизнь города, затерянного в сибирской тайге.
Проект снимается компанией «Медиаслово» по заказу телеканала ТВ-3. Продюсерами сериала стали генеральный директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович
, генеральный продюсер канала Евгений Никишов
, основатели «Медиаслово» Пётр Ануров
(«Духless», «Духless-2», «Селфи»
) и известный медиаменеджер и продюсер Данила Шарапов
.
Напомним, что в январе 2017 года ТВ-3 объявил о расширении границ своего бренда и намерении стать лидером в производстве драматических сериалов.
Валерий Федорович: «В ближайшие несколько лет мы будем полностью обновляться и выпускать крупные проекты каждый год – такие, как «Гоголь». И чтобы это получилось, в этом году мы планируем запустить в производство порядка десяти пилотов».
обсуждение >>